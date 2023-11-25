Σε δύο πλοία προσέκρουσε στο λιμάνι της Πάτρας το Hellenic Spirit κατά τη διαδικασία κατάπλου - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Σε προσδεδεμένο δεξαμενόπλοιο και επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Πάτρας προσέκρουσε κατά τη διαδικασία κατάπλου, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Hellenic Spirit χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το συμβάν προκλήθηκε μικρή υλική ζημιά στο Hellenic Spirit στο οποίο απαγορεύτηκε ο απόπλους.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ανγκόνα προς Ηγουμενίτσα και Πάτρα με 128 επιβάτες, 58 φορτηγά, 39 ΙΧ και 12 τρέιλερ.

Το Hellenic Spirit αναμένεται να επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και να αποπλεύσει το πρωί της Κυριακής για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

