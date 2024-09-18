Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα για εμπλοκή στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.

Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μισέλ», ο οποίος κατά τη δικογραφία διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε πιάτσες τοξικομανών.

Ακόμη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβρισκε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων και παρουσιαζόταν κατά περίπτωση, ως ιατρός ή βοηθός ιατρού, ανάλογα σε ποιον απευθύνεται.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.