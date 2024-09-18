Λογαριασμός
Απάτη - μαμούθ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο «Μισέλ», ένας εκ των κατηγορουμένων

Οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι, οι 2 χωρίς περιοριστικούς όρους

Φυλακή

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα για εμπλοκή στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα στο κύκλωμα.

Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μισέλ», ο  οποίος κατά τη δικογραφία διακινούσε τα παρανόμως συνταγογραφούμενα φάρμακα σε πιάτσες τοξικομανών.

Ακόμη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβρισκε ΑΜΚΑ  ασφαλισμένων και παρουσιαζόταν  κατά περίπτωση, ως ιατρός ή βοηθός ιατρού, ανάλογα σε ποιον απευθύνεται. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους.

