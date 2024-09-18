Αναδρομικά θα ελεγχθούν οι γιατροί που ενδεχομένως υπερσυνταγογραφούν -για τουλάχιστον την τελευταία πενταετία-, όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην υπόθεση των υπερσυνταγογραφήσεων στον ΕΟΠΥΥ.

Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ήδη έχει εγκατασταθεί στον ΕΟΠΥΥ ένα σύστημα κατά της απάτης, όπου με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο ενεργοποείται αμέσως όταν ένας γιατρός έχει περίεργη συνταγογραφική συμπεριφορά.

«Το σύστημα το ίδιο μάς λέει "πηγαίνετε να ψάξετε τον τάδε γιατρό γιατί αυτά τα φάρμακα που γράφει σε αυτούς τους ασθενείς δεν προβλέπονται από κανένα πρωτόκολλο και δεν ταιριάζουν". Τα συστήματα που έχουμε ήδη εγκαταστήσει και αυτά που θα εγκαταστήσουμε μέσω της ΗΔΙΚΑ θα μας δώσουν την πλήρη δυνατότητα του ελέγχου, όχι μόνο στον παρόντα χρόνο αλλά και προς τα πίσω. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι το έκαναν για 3, 4, 5 χρόνια θα ελεγχθούν αναδρομικά. Τα ηλεκτρονικά ίχνη δεν σβήνονται. Όταν ήμουν υπουργός το '14 είχα πει ότι θέλω να κάνω ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να ανεβαίνουν οι εξετάσεις ψηφιακά στον ηλεκτρονικό φάκελο, ώστε ο γιατρός να μη μπορεί να παραβιάσει το πρωτόκολλο. Όταν ήρθα το '24 αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί. Το βάλαμε μπρος και το ολοκληρώσαμε φέτος τον Ιούνιο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τις παράνομες συνταγογραφήσεις του Ozempic, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι από εδώ και πέρα οι διαγνωστικές εξετάσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν συνδεθεί όλα τα εργαστήρια. Τι σημαίνει αυτό; «Ότι όταν πάνε κάποιοι να αγοράσουν το Οzempic για να αδυνατίσουν, ενώ το φάρμακο προορίζεται για τους διαβητικούς, ο γιατρός πρέπει να έχει ανεβάσει εξετάσεις που να δείχνουν ότι έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο ασθενής, που του υποδεικνύει το πρωτόκολλο να πάρει Οzempic», εξήγησε.

Επίσης, αποκάλυψε πως έχει ζητήσει από χθες από τον ΕΟΦ να κάνει την αντιστοίχιση των Οzempic που παρέδωσαν οι φαρμακαποθήκες στα φαρμακεία και αυτών που εκτελέστηκαν από τις συνταγές άυλης συνταγογράφησης. «Και μετά θα δούμε τα αποθέματα των φαρμακείων για να διαπιστώσουμε εάν έχει υπάρξει παράνομη εξαγωγή ή παράνομη πώληση αυτού του φαρμάκου», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις κινήσεις του υπουργείου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στα φάρμακα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε:

«Για να γίνουν οι ελλείψεις λιγότερες έχουν γίνει δύο βασικά πράγματα: Πρώτον, τον Ιανουάριο υπέγραψα και λειτουργεί σήμερα μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία έχουν συνδεθεί όλες οι φαρμακαποθήκες και μας δηλώνουν ακριβώς τι έχουν για κάθε φάρμακο στην αποθήκη τους από αυτά που είναι σε έλλειψη. Δεύτερη κίνηση, βάλαμε τις αυξήσεις των τιμών στα φτηνά φάρμακα, ώστε να μην υπάρχει η χαμηλή παραγωγή αυτών των φαρμάκων στην Ελλάδα αν είναι εγχώρια, η χαμηλή εισαγωγή τους αν είναι εισαγόμενα ή η απόσυρσή τους και το κίνητρο της παράλληλης εισαγωγής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

