Απάτη - μαμούθ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Βίντεο από τη δράση του κυκλώματος

Τα ντοκουμέντα της απάτης του ΕΟΠΥΥ από μέλη κυκλώματος πλαστών συνταγογραφήσεων στην κάμερα.

Ένα μέλος έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στην άκρη του δρόμου και μεταφέρει μέρα μεσημέρι κούτες με χιλιάδες παράνομα συνταγογραφημένα φάρμακα.

Η παράνομη δραστηριότητα τους, που είχε ως αποτέλεσμα το φέσωμα του ΕΟΠΥΥ με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δε σταματούσε ούτε τις νυχτερινές ώρες. Τα μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν από στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, μεταφέρουν φάρμακα από συνεργαζόμενα φαρμακεία με μοτοσυκλέτες, ακόμη και μέσα σε σακούλες με τα πόδια.

Σε κάποιες περιπτώσεις μετέβαιναν δυο δύο σε φαρμακεία, προκειμένου να παραλάβουν χρήματα. Όλα τα φάρμακα μεταφέρονταν σε παράνομες αποθήκες και από εκεί πωλούνταν στη μαύρη αγορά.

Τι ερευνάται

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το επόμενο στάδιο της έρευνας της αστυνομίας είναι η διαδρομή και η διάθεση των φαρμάκων που προέρχονται από τις παράνομες συνταγογραφήσεις στην μαύρη αγορά ουσιαστικά καθώς κάποιες τιμές των φαρμάκων σε χώρες του εξωτερικού είναι τριπλάσια και τετραπλάσια από την τιμή που αγοράζονται στην Ελλάδα. Από μία πρώτη έρευνα προκύπτουν κάποιες διαθέσεις φαρμάκων στην Κύπρο και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Επίσης, το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει και τη δέσμευση λογαριασμών μελών του κυκλώματος και την άρση τραπεζικού απορρήτου προκειμένου να εντοπιστούν έσοδα τα οποία δε δικαιολογούνται.

Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν δυο ασφαλισμένες στον ΕΟΠΥΥ διαπίστωσαν πως στο όνομα τους είχαν εκτελεστεί συνταγές για λήψη ηρεμιστικών φαρμάκων, από συγκεκριμένο φαρμακείο στα Σεπόλια, από γιατρούς μελών του κυκλώματος, τα οποία όμως δεν λάμβαναν. Η πρώτη καταγγελία έγινε στον ΕΟΠΥΥ στις 18 Οκτωβρίου και η δεύτερη στις 15 Δεκεμβρίου του 2023.

Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Σχεδιάζουμε μήνυμα επιβεβαίωσης (OTP) στο κινητό, για συναίνεση στη συνταγογράφηση

Η απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ που αποκάλυψε η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, θα είναι η αφορμή να αλλάξει ο τρόπος επιβεβαίωσης της άυλης συνταγογράφησης, όπως προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας. «Θα έρχεται μήνυμα επιβεβαίωσης ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνεται σωστά η διαδικασία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι ρόλοι του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις Αρχές ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ένας παθολόγος που διέμενε στην Κύπρο και διατηρούσε οργανική θέση σε κέντρο υγείας στη Βοιωτία. Φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία στον ΕΟΠΥΥ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Από 300. 000 ευρώ οικονομική ζημία στον οργανισμό προκάλεσε ένας μαιευτήρας και η 40χρονη καρδιολόγος σύζυγός του.

Σε βάρος των 16 μελών του κυκλώματος ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη και ψευδής βεβάιωση κατά του Δημοσίου άνω των 120.000€

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών

Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τετάρτης και της Πέμπτης.



