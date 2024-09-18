Λογαριασμός
Αύριο η καθέλκυση της φρεγάτας Belharra «Νέαρχος» - Δείτε φωτογραφία

Στη Γαλλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Φρεγάτα-Νέαρχος

Για την τελετή καθέλκυσης της Φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στη Γαλλία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, «μεταβαίνω την Πέμπτη 19/9/2024 στη Γαλλία, προκειμένου να παραστώ στην τελετή καθέλκυσης της δεύτερης Φρεγάτας FDI HN, “Νέαρχος”. Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας».

υπουργείο Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας Naval Group Γαλλία
