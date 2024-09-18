Για την τελετή καθέλκυσης της Φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στη Γαλλία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μεταβαίνω την Πέμπτη 19/9/2024 στη Γαλλία, προκειμένου να παραστώ στην τελετή καθέλκυσης της δεύτερης Φρεγάτας FDI HN, «Νέαρχος». Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.#Ελλάδα_Δυνατή #Belharra pic.twitter.com/UugEym0cN6 September 18, 2024

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ Follow LIVE tomorrow the #FDI HS Nearchos launch ceremony.



Pour le direct en français suivez ce lien

👉 https://t.co/H92O2MC8I7



Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την Τελετή Καθέλκυσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

👉 https://t.co/jBdv48flm6 pic.twitter.com/gfZsZdZR9M — Naval Group (@navalgroup) September 18, 2024

Πηγή: skai.gr

