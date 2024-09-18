Χίος: 21 μετανάστες διασώθηκαν ανοικτά του νησιού

Είκοσι- ένας μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές ανοικτά της Χίου.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου για την ύπαρξη ταχύπλοου (Τ/Χ) σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούταν στη θαλάσσια περιοχή Νενήτων προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές.

Στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ενώ ο χειριστής του Τ/Χ προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη.

Το ΠΛΣ ακινητοποίησε το Τ/Χ και περισυνέλεξε 21 αλλοδαπούς (10 άντρες, 5 γυναίκες και 6 ανήλικοι), ενώ συνελήφθη ο 27χρονος αλλοδαπός διακινητής για παράβαση του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος στην ελληνική επικράτεια) και του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης).

Οι 21 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης ΚΕΔΝ Χίου. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.