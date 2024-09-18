Δήμος Αθηναίων: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις πρόσληψης 400 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις

Σε προσλήψεις 400 ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικής διάρκειας 8 μηνών προχωρά ο Δήμος Αθηναίων για τις ανάγκες υπηρεσιών στις Διευθύνσεις: Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι: Μηχανικοί περιβάλλοντος, παραγωγής & διοίκησης, μηχανολόγων, μηχανικοί οχημάτων, ΤΕ περιβάλλοντος, ΔΕ υδραυλικοί, ΔΕ μηχανοτεχνιτών οχημάτων, ηλεκτροτεχνιτών, οδηγών, χειριστών μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγοι, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, συνοδοί απορριμματοφόρων, εργάτες ηλεκτρολογικών εργασιών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

Εδώ τα απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης: https://www.cityofathens.gr/anakoinosi-poy-afora-tin-proslipsi-400-at/

Πηγή: skai.gr

