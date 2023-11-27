Βούτηξαν στολίδια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Απίστευτο κι όμως αληθινό ή μάλλον αθηναϊκό αλλά «γυμνό» κατά το ήμισυ έμεινε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έστησε ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κλαυθμώνος, αφού όπως φαίνεται κάποιοι αφαίρεσαν, μέχρι το ύψος που μπορούσαν να φτάσουν με τα χέρια, τα στολίδια.

Όπως διακρίνεται στα πλάνα του ρεπορτάζ του Σκάι στο σημείο, το δέντρο έμεινε πλέον στολισμένο από την μέση και πάνω αφού τουλάχιστον σχεδόν μέχρι τα δύο μέτρα, οι επιτήδειοι που προχώρησαν στην συγκεκριμένη ενέργεια, κατάφεραν να αποσπάσουν τις μπάλες του, χωρίς να γίνουν ως φαίνεται αντιληπτοί.

Πάντως οι κλοπές στολισμού από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα της πόλης μας, δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο καθώς αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες κεντρικές πλατείες της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

