Απάτη με φάρμακα του ΕΟΠΥΥ: Προωθούσαν τα σκευάσματα και σε κυκλώματα ναρκωτικών

Αντιμέτωπα με κακουργήματα είναι τα μέλη των κυκλωμάτων τα οποία δε δίσταζαν να συνταγογραφούν σακούλες φάρμακά σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ πως σχεδιάζονται αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα πρότυπα των τραπεζίκων συναλλαγών ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους απάτες.

Το κάθε ένα μέλος του κυκλώματος φαίνεται πως είχε τον ρόλο του, με κομβικής σημασίας να είναι αυτός μιας 57χρονης ιατρικής επισκέπτριας η οποία και λειτουργούσε ως ενδιάμεσος στις δύο εγκληματικές οργανώσεις εξαπάτησης του ΕΟΠΥΥ.

Εργαζόταν σε συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία από το 2016.

Η ίδια, καθώς και δύο ακόμη φαρμακοποιοί φαίνεται πως «πατούσαν» και στις δύο εγκληματικές οργανώσεις την ώρα που τέσσερις, εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα, γιατροί, συνταγογραφούσαν με πολύ μεγάλη συχνότητα σκευάσματα της φαρμακευτικής εταιρείας που εργαζόταν η 57χρονη.

Ενδεικτικά, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία, μόνο από τις συνταγές του 51χρονου παθολόγου, φερόμενου και ως «καθηγητή» της μιας εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται σε 1.250 χιλιάδες ευρώ.

Το ποσό αυτό μάλιστα αποτελεί μόλις το 40% του συνόλου των χρημάτων για παράνομες συνταγογραφήσεις παθολόγων.

Προώθηση σε κύκλωμα ναρκωτικών

Η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων ωστόσο δε φαίνεται να σταματά στα παραπάνω αφού όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών της οικονομικής αστυνομίας υπήρχε μια εκτεταμένη συνταγογράφηση φαρμάκων για την επιληψία.

Τα σκευάσματα λάμβανε ο 57χρονος βοηθός του παθολόγου, επονομαζόμενος κι ως «Μισέλ ο Μαροκινός» καθώς και άλλοι αλλοδαποί που τα διακινούσαν στις πιάτσες και τα κυκλώματα ναρκωτικών, λαμβάνοντας συγκεκριμένη προμήθεια ανά κουτί (20 με 30%) που θα πουληθεί, αφού οι εν λόγω ουσίες φαίνεται πως σε συνδυασμό με άλλα οπιούχα, προκαλούν εφορία στους χρήστες.

Έλεγχοι

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο 51χρονος παθολόγος όσο και ο 50χρονος γυναικολόγος έχουν ελεγχθεί από τον ΕΟΠΠΥ στο παρελθόν, με έναν εξ αυτών μάλιστα να έχει ελεγχθεί δύο φορές για συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν σχετίζονται είτε με την ειδικότητα τους είτε με την πάθηση την οποία και περιέγραφαν.

