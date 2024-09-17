Πάτρα: Πατέρας μαθητή χτύπησε τον διευθυντή του σχολείου

Επεισόδιο σε Γυμνάσιο της Πάτρας, σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πατέρας μαθητή χτύπησε τον Διευθυντή του σχολείο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να υποβάλλει μήνυση σε βάρος του.

Νωρίτερα, φέρεται ο γιος του να διαπληκτίστηκε με συμμαθητή του, σύμφωνα με τον ίδιο- κι ενώ η σύζυγός του πήγε στο Διευθυντή για τη διευθέτηση του ζητήματος, δε φαίνεται να έμεινε ικανοποιημένη από τη στάση του Διευθυντή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το επεισόδιο.

