Φωτιά στην Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Διακόπτονται δρομολόγια από ΟΣΕ

Με εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, η αμαξοστοιχία 1324 παραμένει στον σταθμό της Κινέτας και η αμαξοστοιχία 1327 παραμένει στον σταθμό της Κορίνθου, εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή της Ελευσίνας που μαίνεται στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με αναφορές, πριν ξεσπάσει η φωτιά προηγήθηκε έκρηξη σε σωληνώσεις στον περιβάλλοντα χώρο των διυλιστηρίων, στις εγκαταστάσεις διύλισης.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής και 30 πυροσβέστες, ενώ εστάλη μήνυμα 112 για τους καπνούς στους κατοίκους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και εναέρια μέσα, ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

