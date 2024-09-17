Σωρεία αντιδράσεων και αίσθηση στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων που έκαναν εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προκαλώντας ζημία 3,5 εκατ. ζημία στον Οργανισμό.

Συνελήφθησαν 16 άτομα - ανάμεσα τους 4 γιατροί και 8 φαρμακοποιοί – οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με οκτώ κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ οι περιουσίες τους έχουν δεσμευθεί, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο υπ. Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι γιατροί είναι ένας παθολόγος από την Κύπρο, που ήταν διορισμένος σε περιφερειακό ιατρείο και Κέντρο Υγείας της Βοιωτίας, ένας μαιευτήρας-γυναικολόγος σε Δημοτικό Ιατρείο στην Αθήνα, η σύζυγος του, η οποία ήταν διορισμένη σε κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας και μια οδοντίατρος.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα

Τον Οκτώβριο πέρσι, μετά από καταγγελίες δύο γυναικών ότι έλαβαν μήνυμα εκτέλεσης συνταγής που δεν είχαν συνταγογραφήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν οι έρευνες, που οδήγησαν στην εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων.

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ συνδύασε και αξιοποίησε τους στοχευμένους συνδυαστικούς ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για:

• τον έλεγχο του ορίου συνταγογράφησης (πλαφόν) και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης ιατρών,

• την εκτέλεση φαρμάκων σε συγκεκριμένα φαρμακεία,

• τη συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών,

• την τήρηση των περιορισμών αποζημίωσης σε φάρμακα σιδήρου, βιταμίνης D και μαγνησίου και ναρκωτικών ουσιών κ.α.

• τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων εκτός ενδείξεων, υπερδοσολογήσεις σκευασμάτων,

• τις καταγγελίες ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση φαρμάκων.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί η παράνομη χρήση 3.516 Α.Μ.Κ.Α. βάσει των οποίων εκδόθηκαν ψευδώς 90.186 συνταγές, με τη ζημία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να ξεπερνά τα 3.500.284,98 ευρώ.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Φαρμακοποιός: Τα κουπονάκια κράτα τα. Ε, και τα μεγάλα και τα μικρά, βάλ' τα σε μαύρη σακούλα να μη φαίνεται τίποτα.

Υπάλληλος: Ωραία.

Φαρμακοποιός: Βάλ' τα σε μια μαύρη σακούλα.

Υπάλληλος: Ναι; Και τα πετάω μακριά από το φαρμακείο ή εδώ πέρα σε μας κοντινά;

Φαρμακοποιός: Όχι. Μακριά εννοείται. Όσο πιο μακριά γίνεται.

Υπάρχει επίσης μια άλλη συνομιλία από φαρμακοποιό με υπάλληλό του:

Φαρμακοποιός: Και θα πάρεις και τη βεβαίωση και θα συνεχίσουμε να το γράφουμε πες, επίτηδες.

Υπάλληλος: Για να φανεί ότι το παίρνει για πόνους! Κατάλαβα.

Φαρμακοποιός: Για να φανεί καθαρά ότι είναι για πόνο, και όχι ότι ήταν για επιληψία. Για να δημιουργηθεί νέο ιστορικό για πόνο πλέον.

Σε μία ακόμη συνομιλία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Φαρμακοποιός: Ε, επειδή σου είχα δώσει αρκετές λίστες με αυτές τις εξάμηνες συνταγές.

Συνεργάτης: Ναι

Φαρμακοποιός: Και δε βλέπω να έχεις φέρει. Μήπως ο γιατρός σου τις έχει δώσει αλλού;

Συνεργάτης: Όχι. Ε, θα σου στείλω τώρα. Κάποιες έχουν ΙΚΑ, θα σου στείλω.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα

Χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ανθρώπων που δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά – όπως μετανάστες που είχαν επιστρέψει στις χώρες τους, φυλακισμένοι ή φιλοξενούμενοι σε διάφορες δομές – οι γιατροί συνταγογραφούσαν ακόμα και σκευάσματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και εκτελούσαν τις συνταγές μέσω των εταιρειών/ φαρμακείων στα κυκλώματα, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους.

Μάλιστα, τα μέλη των κυκλωμάτων για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους χρησιμοποιούσαν και Α.Μ.Κ.Α. ανασφάλιστων ατόμων, καθώς η συμμετοχή τους στη δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ήταν μηδενική.

Στη συνέχεια, πουλούσαν τα φάρμακα - ορισμένα από αυτά σε έλλειψη - σε πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Λεία 3.500.284,98 ευρώ

Κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης των κυκλωμάτων – σ ε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρεία, φαρμακεία, Δημόσιες Δομές Υγείας και τραπεζικές θυρίδες - βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πάνω από 9.000 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

• 451.140 ευρώ, 10.000 δολάρια Η.Π.Α., 8.000 δολάρια Αυστραλίας,

• 2 ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 1 κιλού, 109 χρυσές λίρες,

• πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, σφραγίδες ιατρών, συνταγές/γνωματεύσεις κλπ),

• κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και άλλα ψηφιακά πειστήρια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.