Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο, 3 ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ομάδα των 3 ανηλίκων κατηγορουμένων το βράδυ της Κυριακής εισήλθε σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου όπου εντόπισε μια παρέα 3 συνομηλίκων τους.

Οι συλληφθέντες είχαν προσωπικές διαφορές με την άλλη παρέα και για το λόγο αυτό κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και τους επιτέθηκαν με πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, χτυπώντας τους στο σώμα και στο κεφάλι, με επακόλουθο τον τραυματισμό τους και τη μεταφορά 2 εξ' αυτών σε νοσοκομείο.

Άμεσα μετά την επίθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου έπειτα από προανακριτική έρευνα, ταυτοποίησαν τους 3 κατηγορούμενους, τους οποίους εντόπισαν χθες το βράδυ και τους προσήγαγαν για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

