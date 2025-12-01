Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα, αναμένεται να συνεδριάσουν σήμερα για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι ίδιοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού από αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, προχώρησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί αγρότες του Δήμου Δέλτα, κλείνοντας αρχικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια και το άλλο. Λίγο πριν τις 14.00 άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Η σημερινή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς τον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια - Αποκλεισμένος ο Ε65

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο - ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά - ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις. Σήμερα το απόγευμα προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κι άλλες μορφές δράσεων και παρεμβάσεων. Παράλληλα θα γίνει και μια ενημέρωση για την αγροτική κινητοποίηση της περασμένης Κυριακής.

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

