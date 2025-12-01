Αμετακίνητοι στην απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες. Στην Καρδίτσα και τον Ε65, ένα από τα βασικά αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες «στρατοπεδεύουν» στήνοντας, πέρα από τα τρακτέρ, σκηνές, κιόσκια, ψησταριές και αυτοσχέδιες σόμπες. Στο σημείο υπάρχει αστυνομική δύναμη.

Αγρότες στον Ε65: «Ελπίδα είναι αυτό που γίνεται εδώ» - Ο κ. Αχιλλέας από την «παλιά φρουρά» στο πλευρό των νέων

Με αμείωτη ένταση, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, με το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα να ενδυναμώνεται καθημερινά. Εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, ενώ στον χώρο έχουν στηθεί κιόσκι και σκηνές, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν.



Το «παρών» δίνουν αγρότες όλων των ηλικιών, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα λόγια των παλαιότερων, που βλέπουν στις σημερινές εικόνες αναβίωση των ιστορικών αγώνων του κλάδου.

«Για πρώτη φορά βλέπω ξανά τέτοια συμμετοχή»

Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, ο κ. Αχιλλέας, ένας από τους παλαιότερους αγρότες στο μπλόκο, συνέκρινε τη σημερινή κινητοποίηση με το ιστορικό συλλαλητήριο του 1975.



«Από το 1975 που έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στην Καρδίτσα, για πρώτη φορά είδαμε τα ΜΑΤ και τις κλούβες... Από κει βγήκαν και τα τραγούδια του (Θωμά) Μπακαλάου, που τραγούδησε ο Παπακωνσταντίνου, 'Τα αγροτικά'. Και στη φωτογραφία, στον δίσκο τον 45άρη είναι και το χωριό μας μπροστά. Από τότε, πολλά συλλαλητήρια, Βιοκαρπέτ, Λάρισα, τεράστια συλλαλητήρια όπως το 1975, 1978 ή το1996 με τεράστια συμμετοχή από την Καρδίτσα. Ο αγροτικός πληθυσμός τότε ήταν στο 30%, ενώ τώρα έχει είναι στο 7%, μεταξύ αυτών και μεγάλης ηλικίας».

«Ελπίδα οι νέοι»

Ο κ. Αχιλλέας αναφέρθηκε στην «εξόντωση» που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της μαζικής παρουσίας των νέων ανθρώπων στα μπλόκα.



«Ο κύριος σκοπός είναι η εξόντωση. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε τώρα είναι τεράστιος, αλλά πρέπει να φέρει και ανατροπές. Εκεί είναι η ιστορία. Έχουν 'κοπεί' όλοι οι αγρότες. Άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο. Μέσα από τον αγώνα μονάχα. Οι νέοι αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν. Ελπίδα είναι αυτό εδώ. Είναι από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχουμε κάνει» σημείωσε.



Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στήριξης στη νέα γενιά: «Συγχαρητήρια στα παιδιά όλα, τους νέους που αγωνίζονται για να ανατρέψουν αυτό το κλίμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.