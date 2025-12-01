Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την απολογία του, ο 55χρονος πατέρας που για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του, στη Ρόδο, αποκτώντας παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ο 55χρονος όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του 3χρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Ο 55χρονος είπε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως ο 55χρονος που κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία, και συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα του εξέδωσε ο ανακριτής Ρόδου σε βάρος του, καθώς τα αδικήματα που τον «βαραίνουν» είναι πολύ σοβαρά και επιφέρουν ποινές καθείρξεως από δέκα έως είκοσι έτη, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ενοχή του αλλά και κίνδυνος να επαναλάβει τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και το κατηγορητήριο, ο 55χρονος διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος του ίδιου του παιδιού του, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Όπως η 31 ετών (σήμερα) κόρη του κατήγγειλε στις διωκτικές αρχές πριν από μερικούς μήνες, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της είχαν χωρίσει και η ανήλικη -τότε- κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια καταγγέλλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να την βιάζει σε καθημερινή βάση.

Η ενήλικη πλέον κοπέλα έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές αυτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να αναφέρει ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε βρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών.

Η κατάσταση αυτή φέρεται, σύμφωνα με την κατάθεση της 31χρονης, να σταμάτησε όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι 3 ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του 3χρονου παιδιού είναι ο 55χρονος.

Η 31χρονη κοπέλα έχει καταγγείλει πως προσπάθησε αρκετές φορές να ξεφύγει από αυτά που βίωνε από τον ίδιο της τον πατέρα. Μάλιστα κάποια φορά μετακόμισε σε άλλο σπίτι, όμως και εκεί ο 55χρονος πήγαινε και την επισκέπτονταν και την βίαζε.

Όταν δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά τότε η κοπέλα επέστρεφε πίσω. Τα δύο παιδιά μετά παρέμβαση των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών πλέον μεγαλώνουν με τη γιαγιά της 31χρονης.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν κάποια στιγμή η 31χρονη μίλησε σε κάποια φίλη της για όλα αυτά και εκείνη με τη σειρά της την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.