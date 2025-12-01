Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες προχθές (29-11-2025) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 48χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε άλλο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

