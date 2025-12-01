Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 39χρονο οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα δικυκλιστή

Το δυστύχημα συνέβη, χθες επί των οδών Κ. Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου - Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 39χρονο οδηγό ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου. Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

