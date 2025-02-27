Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων πρώην μελών του πληρώματος του πλοίου «BLUE HORIZON» για τον θάνατο του 36χρονου επιβάτη Αντώνη Καρυώτη, ολοκληρώθηκε μετά από 17 συνεδριάσεις, η πολυήμερη δικαστική διαδικασία, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του πιθανότατα εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας στη δευτερολογία της υπεραμύνθηκε της αρχικής της αγόρευσης, ζητώντας εκ νέου την ενοχή των 4 κατηγορουμένων.

Αναφορικά με το τραγικό συμβάν είπε ότι έγιναν μια σειρά από λάθος χειρισμοί οι οποίοι δημιούργησαν ένα εκρηκτικό συνδυασμό συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του 36χρονου, ενώ επεσήμανε ότι δεν έγιναν ούτε τα ελάχιστα που θα έπρεπε από το πλήρωμα για τη διάσωση ενός ανθρώπου στο κεντρικό λιμάνι της χώρας.

Δεν έκανε επίσης δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για μεταβολή της κατηγορίας από ενδεχόμενο δόλο σε αμέλεια. Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις για το Λιμενικό Σώμα, υπογράμμισε ότι η ευθύνη του είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη. «Είναι διαφορετική η ευθύνη των λιμενικών καθώς δεν έριξαν αυτοί τον Αντώνη στη θάλασσα ούτε είχαν αμεσότητα να επέμβουν με τον ίδιο τρόπο που είχαν οι ναυτικοί» ανέφερε.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πλοιάρχου, Γιώργος Κοκοσάλης απέρριψε τον ενδεχόμενο δόλο που αποδίδεται στον εντολέα του, επισημαίνοντας πως ο θάνατος του Αντώνη Καρυώτη δεν προέκυψε έπειτα από σκέψη και απόφαση του καπετάνιου.

«Δεν είναι ότι στάθμισε τα υπέρ και τα κατά μιας πράξης ή μιας παράλειψης και τελικά αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν. Δεν γνώριζε ούτε προέβλεψε τη δυνατότητα να προκαλέσει διατάραξη συγκοινωνιών η οποία με τη σειρά της μπορούσε να οδηγήσει στην πιθανότητα κινδύνου σε άνθρωπο και θάνατο. Επί της ουσίας δεν υπάρχει γνώση και αποδοχή για ενδεχόμενο θάνατο, οπότε δεν προκύπτει δόλος», τόνισε ο ίδιος.

Παράλληλα έκανε λόγο για παραλείψεις στην εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού καθώς η περιοχή όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν είναι κομμάτι των διεθνών πλόων και θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί ειδικές εγκαταστάσεις αποβίβασης και επιβίβασης κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αποτρέψει το τραγικό συμβάν.

Αναφερόμενος στο Λιμενικό Σώμα και συγκεκριμένα στους λιμενικούς είπε ότι εκείνο το βράδυ δεν ήταν στη θέση τους ως όφειλαν και θα έπρεπε να βρίσκονται στο σημείο μεριμνώντας για την προστασία του λιμανιού και την ασφάλεια των επιβατών αλλά και να λειτουργήσουν εγκαίρως αποτρεπτικά των όσων συνέβησαν.

Από την πλευρά του ο συνήγορος του υπάρχου Χαράλαμπος Σύψας είπε ότι σχετικά με την κατηγορία που αποδίδεται στον πελάτη του δεν υπήρχε ενδεχόμενος δόλος και ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ενσυνείδητη αμέλεια.

Ο συνήγορος είπε ότι η απώθηση του άτυχου επιβάτη από τον πελάτη του δεν έγινε με σκοπό να προκληθεί ο θάνατος του 36χρονου αλλά υπέστη αιφνιδιασμό.

Ο συνήγορος του υποπλοιάρχου και του ναύκληρου Στέλιος Βουδούρης παρουσίασε οπτικό υλικό από το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου αλλά έκανε και επίδειξη της χρήσης των σωστικών μέσων για να δείξει την έλλειψη ευθύνης των εντολέων του.

Ανέπτυξε νομικά επιχειρήματα κατά του ενδεχόμενου δόλου και ζήτησε την αθώωση των εντολέων του. Μίλησε επίσης για τεράστια κενά στην ασφαλή λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης που δεν μπορούν όπως είπε να βαρύνουν τα πληρώματα των πλοίων.

Η πολιτική αγωγή

Η πολιτική αγωγή που αποτελείται από τους συνηγόρους Σοφία Τσαγκαράκη, Γιώργο Παραουλάκη, Ιωσήφ Μπετούρα και Μανώλη Καλαϊτζάκη και έχουν οριστεί από το δικηγορικό σύλλογο Λασιθίου για τον Αντώνη Καρυώτη, υποστήριξαν ότι ανεξάρτητα από το αν είχε εισιτήριο η όχι ο 36χρονος θα έπρεπε να τον «τραβήξουν» μέσα στο πλοίο και πως σε καμία περίπτωση δεν απωθείται άνθρωπος από ναυτικό πάνω στον καταπέλτη.

Επίσης, πρόσθεσαν ότι το πλήρωμα θα μπορούσε να ακινητοποιήσει το πλοίο και να ειδοποιήσει το Λιμενικό προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν είχε εισιτήριο πάνω του.

«Ο Αντώνης είχε αγχωθεί για το γεγονός ότι είχε μόνο 5 ευρώ και δεν είχε τη δυνατότητα να μείνει εκτός του πλοίου» πρόσθεσαν. Αναφερόμενοι στην απολογία του υπάρχου για το τραγικό συμβάν είπαν ότι ο ενδεχόμενος δόλος προκύπτει και από τη φράση του ίδιου του κατηγορούμενου κατά την απολογία του «ήλπιζα να μη γίνει».

«Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κόσμου οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων το χαρακτήρισαν ως λαϊκή δημοκρατία των social media ενώ το δικαίωμα του Αντώνη να επιβιβαστεί στο πλοίο το χαρακτήρισαν εξωτερικό δικαιωματισμό», τόνισε η πολιτική αγωγή.

Σημειώνεται ότι ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης, τον Σεπτέμβριο του 2023, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοίο «BLUE HORIZON» για την Κρήτη απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα την ώρα που το πλοίο συνέχιζε τον απόπλου του. Ο άτυχος επιβάτης πέθανε από πνιγμό λόγω της περιδήνησης των υδάτων που προκάλεσε η προπέλα του πλοίου.

Ο πλοίαρχος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στις Φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία πλοίου από την οποία επήλθε θάνατος και της απόπειρας υπόθαλψης κατά συρροή.

Ο ύπαρχος, επίσης προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού, είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο αλλά και της κατάχρησης εξουσίας.

Ο υποπλοίαρχος, που βρίσκεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατηγορείται για συνέργεια, διά ενέργειας και διά παραλείψεως, σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ναύκληρος, είναι και αυτός ελεύθερος και κατηγορείται για τις πράξεις της συνέργειας σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο και για κατάχρηση εξουσίας.

Σημειώνεται ότι ο υποπλοίαρχος κατά τη διάρκεια της 14ης ημέρας της ακροαματικής διαδικασίας λίγο μετά την αγόρευση της εισαγγελέως κατέρρευσε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας και νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

