Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θα μοιάζει με κανένα προηγούμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, ενώ θα συμμετάσχουν και 48 εθνικές ομάδες σε ένα πραγματικά γιγαντιαίο τουρνουά.

Από ιστορικά γήπεδα που έχουν φιλοξενήσει θρυλικές στιγμές του παρελθόντος μέχρι υπερσύγχρονες αρένες-στολίδια της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, τα στάδια του Μουντιάλ 2026 συνθέτουν ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό σκηνικό. Κάθε πόλη και κάθε εγκατάσταση κουβαλά τη δική της ιστορία, τη δική της ατμόσφαιρα και τη δική της ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Ακολουθεί ένα ταξίδι στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου.

Καναδάς

Στον Καναδά θα διεξαχθούν συνολικά 13 αγώνες του Μουντιάλ 2026, με το Τορόντο και το Βανκούβερ να μπαίνουν στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής. Οι δύο πόλεις θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων, αλλά και παιχνίδια των νοκ άουτ, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το κλίμα της διοργάνωσης σε δύο από τις πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής.

Toronto Stadium

Το γήπεδο του Τορόντο αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του Καναδά. Άνοιξε τις πύλες του το 2007 για το Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 της FIFA και έχει χωρητικότητα περίπου 45.000 θεατών.

Ξεχωρίζει για τη βρετανικού τύπου αισθητική του, με στεγασμένες εξέδρες και έντονη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Εκεί πανηγύρισε και ο Καναδάς την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2022 απέναντι στην Τζαμάικα.

BC Place Vancouver

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στάδια της Βόρειας Αμερικής, το BC Place λειτουργεί από το 1983 και βρίσκεται δίπλα στο False Creek του Βανκούβερ.

Διαθέτει εντυπωσιακή κλειστή οροφή και χωρητικότητα άνω των 50.000 θεατών. Στο παρελθόν φιλοξένησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2015, όπου οι ΗΠΑ επικράτησαν της Ιαπωνίας.

Μεξικό

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει 13 αγώνες σε Πόλη του Μεξικού, Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σχέση της χώρας με το ποδόσφαιρο. Ξεχωρίζει φυσικά το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, το οποίο θα διεξαχθεί στο ιστορικό στάδιο της πρωτεύουσας, εκεί όπου έχουν γραφτεί μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των Μουντιάλ.

Mexico City Stadium

Το ιστορικό γήπεδο της Πόλης του Μεξικού, γνωστό ως «Azteca» θα γίνει το πρώτο στάδιο στην ιστορία που θα φιλοξενήσει αγώνες σε τρία διαφορετικά Μουντιάλ. Εκεί διεξήχθησαν οι τελικοί του 1970 και του 1986, με πρωταγωνιστές τον Πελέ και τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η χωρητικότητά του ξεπερνά τις 80.000 θέσεις και θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιρικούς χώρους στον κόσμο. Είναι το γήπεδο στο οποίο θα κάνει σέντρα το Μουντιάλ, με την αναμέτρηση μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής (11/06, 22:00).

Estadio Guadalajara

Το εντυπωσιακό στάδιο της Γουαδαλαχάρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του Μεξικού. Άνοιξε τις πύλες του το 2010 και διαθέτει χωρητικότητα περίπου 49.000 θεατών. Ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός, που θυμίζει ηφαίστειο, το έχει κάνει να ξεχωρίζει παγκοσμίως, ενώ αποτελεί την έδρα της ιστορικής Γουαδαλαχάρα, γνωστής και ως Τσίβας.

Το γήπεδο έχει ήδη φιλοξενήσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως τους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2011 και το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 της FIFA, ενώ χρησιμοποιήθηκε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2011 για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την έντονη ποδοσφαιρική κουλτούρα της πόλης, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «ζωντανά» γήπεδα του Μουντιάλ 2026.

Estadio Monterrey

Το εντυπωσιακό στάδιο, που εγκαινιάστηκε το 2015, θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα και πολυτελή γήπεδα της Λατινικής Αμερικής. Διαθέτει χωρητικότητα που ξεπερνά τους 53.000 θεατές και είναι η έδρα της Μοντερέι, μίας από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του μεξικανικού ποδοσφαίρου.

Το Estadio Monterrey ξεχωρίζει όχι μόνο για τον μοντέρνο σχεδιασμό του και τη θέα προς τα βουνά Cerro de la Silla, αλλά και για τις καινοτόμες περιβαλλοντικές του υποδομές, καθώς έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας.

Εκτός από μεγάλους ποδοσφαιρικούς αγώνες, έχει φιλοξενήσει συναυλίες παγκόσμιων καλλιτεχνών και σημαντικά αθλητικά events, εξελισσόμενο σε ένα από τα σημαντικότερα στάδια της Βόρειας Αμερικής.

Hνωμένες Πολιτείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτελέσουν την «καρδιά» του Μουντιάλ, φιλοξενώντας τη μεγάλη πλειονότητα των αγώνων της διοργάνωσης (78 παιχνίδια( σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και υπερσύγχρονα στάδια του κόσμου. Από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες μέχρι το Μαϊάμι και το Ντάλας, οι αμερικανικές πόλεις ετοιμάζονται να υποδεχθούν εκατομμύρια φιλάθλους σε μία διοργάνωση ιστορικών διαστάσεων.

New York New Jersey Stadium

Το επιβλητικό Στάδιο ΜetLife, έδρα των New York Giants και New York Jets του NFL, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά venues των ΗΠΑ. Διαθέτει χωρητικότητα άνω των 82.000 θεατών και θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του 2026.

Ανοιγμένο το 2010, ξεχωρίζει για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τη στρατηγική του θέση δίπλα στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας μοναδική εμπειρία στους φιλάθλους που θα βρεθούν στην κορυφαία ποδοσφαιρική βραδιά του πλανήτη.

Los Angeles Stadium

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ακριβά στάδια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, το στάδιο του Λος Άντζελες άνοιξε το 2020 και αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα της σύγχρονης αθλητικής βιομηχανίας.

Με χωρητικότητα που ξεπερνά τους 70.000 θεατές, εντυπωσιάζει με τη γιγαντιαία κυκλική οθόνη του και τη μοντέρνα σχεδίαση της στέγης του. Αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο λαμπερά σκηνικά του Μουντιάλ.

Dallas Stadium

Το στάδιο του Ντάλας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 90.000 θεατών. Είναι η έδρα των Dallas Cowboys, μιας από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του NFL.

Γνωστό για την τεράστια κεντρική οθόνη που δεσπόζει στο εσωτερικό του, το γήπεδο έχει φιλοξενήσει τελικούς, μεγάλες συναυλίες και κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Στο Μουντιάλ 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ποδοσφαιρικά κέντρα της διοργάνωσης.

Miami Stadium

Το στάδιο του Μαϊάμι φέρνει το ιδιαίτερο χρώμα και την ατμόσφαιρα της Φλόριντα στη διοργάνωση. Με χωρητικότητα περίπου 65.000 θεατών, έχει φιλοξενήσει Super Bowl, διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου και μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις.

Η τροπική αίσθηση της πόλης και η έντονη λατινοαμερικανική επιρροή αναμένεται να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Atlanta Stadium

Το υπερσύγχρονο στάδιο της Ατλάντα ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αναδιπλούμενη οροφή του και τη γιγαντιαία κυκλική LED οθόνη που περιβάλλει το εσωτερικό του.

Άνοιξε το 2017 και διαθέτει χωρητικότητα άνω των 70.000 θέσεων. Θεωρείται ένα από τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα γήπεδα στον κόσμο και θα φιλοξενήσει σημαντικά παιχνίδια του Μουντιάλ.

Seattle Stadium

Γνωστό για τη φανατική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Σιάτλ, το στάδιο της πόλης αποτελεί μία από τις πιο δυνατές έδρες του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Με χωρητικότητα περίπου 69.000 θεατών, έχει φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες του MLS και διεθνείς διοργανώσεις, ενώ η αρχιτεκτονική του προσφέρει εξαιρετική ακουστική και ένταση στις εξέδρες.

Houston Stadium

Το στάδιο του Χιούστον συνδυάζει μοντέρνα αισθητική και λειτουργικότητα, διαθέτοντας κλειστή οροφή που προστατεύει θεατές και αθλητές από τις υψηλές θερμοκρασίες του Τέξας.

Με χωρητικότητα άνω των 70.000 φιλάθλων, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και έχει φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα και διεθνείς αναμετρήσεις.

Philadelphia Stadium

Το γήπεδο της Φιλαδέλφειας είναι γνωστό για την έντονη αθλητική κουλτούρα της πόλης και την παθιασμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

Διαθέτει χωρητικότητα περίπου 69.000 θέσεων και έχει φιλοξενήσει σημαντικούς αγώνες ποδοσφαίρου, καθώς και μεγάλες διοργανώσεις του NFL.

Boston Stadium

Το στάδιο της Βοστώνης αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές αθλητικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, έχοντας φιλοξενήσει αγώνες ποδοσφαίρου, αμερικανικού ποδοσφαίρου και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Με χωρητικότητα που αγγίζει τους 65.000 θεατές, αναμένεται να προσφέρει μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στους αγώνες του Μουντιάλ 2026. Είναι η έδρα των Boston Red Sox, μίας σπουδαίας ομάδας μπέιζμπολ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Kansas City Stadium

Το Κάνσας Σίτι θεωρείται μία από τις πιο ποδοσφαιρικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με έντονη παράδοση και θερμό κοινό.

Το στάδιο της πόλης διαθέτει χωρητικότητα άνω των 70.000 θεατών και φημίζεται για τη δυνατή ατμόσφαιρα που δημιουργείται στις εξέδρες κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

San Francisco Bay Area Stadium

Το στάδιο της περιοχής του Σαν Φρανσίσκο συνδυάζει τεχνολογία, πολυτέλεια και οικολογικό σχεδιασμό, αποτελώντας μία από τις πιο καινοτόμες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Με χωρητικότητα περίπου 70.000 θέσεων, θα φιλοξενήσει σημαντικά παιχνίδια της διοργάνωσης και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα σκηνικά του τουρνουά.

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