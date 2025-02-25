Ενοχή των 4 κατηγορουμένων για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη το Σεπτέμβριο του 2023 στο λιμάνι του Πειραιά, πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη που συνεχίζεται και σήμερα ενώ η απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκη σήμερα συνεχίστηκε με τις απολογίες των μελών του πληρώματος του πλοίου για το πώς σπρώχτηκε από τον καταπέλτη ο 36χρονος στη θάλασσα, χάνοντας τη ζωή του.

«Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ότι είστε ένοχοι» είπε η εισαγγελέας απευθυνόμενη στους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη.

Αποδόθηκαν οι κατηγορίες σε ό,τι αφορά στον πλοίαρχο του Blue Horizon για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των θαλασσίων συγκοινωνιών από τις οποίες προήλθε θάνατος, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας, όπως ανέφερε η εισαγγελέας.

Συγκεκριμένα, το πλοίο έφυγε με ανοιχτό καταπέλτη, κάτι που έδινε την αίσθηση σε κάποιον επιβάτη ότι μπορεί και προλαβαίνει να επιβιβαστεί.

Ανέφερε ότι κανένας από τους τέσσερις κατηγορουμένους δεν προσπάθησε σε καμία στιγμή να τον βοηθήσει και όπως προέκυψε από τις αποδείξεις καθ’ όλη της ακροαματικής διαδικασίας, απέπλευσε για κάποια λεπτά της ώρας ζωντανός. Ο ίδιος σήκωσε τα χέρια, ενδεχομένως να μπορούσε να είχε αποτραπεί ο θάνατος του, όμως δεν υπήρξε καμία κίνηση από κανέναν, όπως για παράδειγμα η ρίψη ενός σωσιβίου.

Σε ό, τι αφορά στον Ύπαρχο, που είναι ο άνθρωπος που έσπρωξε τον άτυχο άνδρα τρεις φορές και οδήγησε στον θάνατο τον 36χρονο, ανέφερε πως δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον σώσει και πως η ευθύνη του ως άνθρωπος που είναι αρμόδιος για την ασφαλή επιβίβαση των αυτοκινήτων, των οχημάτων και των επιβατών στο πλοίο είναι τέτοια που θα έπρεπε να απλώσει το χέρι και να τον τραβήξει μέσα στο πλοίο και σε καμία περίπτωση να τον απωθήσει.

Ακόμα και όταν συνέβη αυτό, τον χαρακτήρισε ψύχραιμο και ανέφερε ότι έμεινε απαθής.

Ο ίδιος με ασφάλεια έκανε προσεκτικά βήματα προς τα πίσω και στη συνέχεια έστριψε την πλάτη του.

Μπήκε στο πλοίο και μίλησε στον καπετάνιο και σε καμία περίπτωση δεν ενημέρωσε για τα πραγματικά γεγονότα.

Του αποδίδεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σε ότι αφορά στον υποπλοίαρχο και τον ναύκληρο τους αποδίδεται κατηγορία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μάλιστα σε ό,τι αφορά στον ναύκληρο αποδίδεται κατηγορία και για άσκηση κατάχρησης εξουσίας και σωματικής βίας απέναντι στον Αντώνη Καργιώτη, καθώς είναι εκείνος που όπως ανέφερε ξεκίνησε την απώθηση του 36χρονου.

Μέχρι το τέλος της βδομάδας αναμένεται η απόφαση.

Τέλος, η εισαγγελέας ανέφερε ότι άμα δεν υπήρχε το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί ακόμα στο διαδίκτυο ενδεχομένως να μην είχε μαθευτεί ποτέ η αλήθεια και ο Αντώνης να έμενε στην ιστορία ως ένας περίεργος καταθλιπτικός άνθρωπος που απλώς γλίστρησε από ένα καράβι, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.

Τόνισε ότι το γεγονός πως έχουμε φτάσει στα δικαστήρια, οφείλεται στους επιβάτες που αντέδρασαν, κατέγραψαν τα γεγονότα με το κινητό τους και ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς οι κατηγορούμενοι παραπλάνησαν τις λιμενικές αρχές με σκοπό να έχουν καλύτερη μεταχείριση και να αποσιωπήσουν το γεγονός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.