H NASA ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τους τέσσερις αστροναύτες που θα συμμετέχουν στην επόμενη αποστολή προς τη Σελήνη, το Artemis III.

Λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης αποστολής Artemis II, η Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε το σκοπό της επόμενης αποστολής, που επίσης είναι επανδρωμένη. Οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα πατήσουν το έδαφος του φεγγαριού, καθώς αυτό το σκοπό θα έχει το Artemis IV.

Randy Bresnik

Ο Ράντι «Κόμρεϊντ» Μπρέσνικ (Randy “Komrade” Bresnik) επιλέχθηκε ως αστροναύτης το 2004. Έλαβε τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (Second Lieutenant) στο Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάιο του 1989. Κατά τη στρατιωτική του σταδιοδρομία φοίτησε στο πρόγραμμα Weapons and Tactics Instructors Course (WTI) του Σώματος Πεζοναυτών και στη Σχολή Ναυτικών Μαχητικών Όπλων (TOPGUN). Μετά τη φοίτησή του στη Σχολή Δοκιμαστών Πιλότων του Αμερικανικού Ναυτικού (U.S. Naval Test Pilot School) έγινε δοκιμαστής πιλότος αεροσκαφών F/A-18 και αργότερα αναπτύχθηκε στο Κουβέιτ, όπου εκτέλεσε πολεμικές αποστολές υποστήριξης της Επιχείρησης Iraqi Freedom.

Βετεράνος της αποστολής του Διαστημικού Λεωφορείου STS-129, ο Μπρέσνικ εκπαιδεύτηκε επίσης ως «Cave-a-naut» στο πλαίσιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), δοκιμάζοντας τη διαβίωση σε μεγάλα βάθη κάτω από την επιφάνεια της Γης, καθώς και ως «Aquanaut» στην αποστολή NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO) 19. Στο διάστημα υπηρέτησε ως Διοικητής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) κατά την Expedition 53 και ως μηχανικός πτήσης στην Expedition 52. Διαθέτει περισσότερες από 32 ώρες διαστημικών περιπάτων (EVA) σε συνολικά 5 εξωοχηματικές δραστηριότητες.

Απόστρατος Συνταγματάρχης των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, έχει καταγράψει περισσότερες από 7.000 ώρες πτήσης σε 95 διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και επιπλέον 3.600 ώρες σε διαστημόπλοια. Είναι μέλος (Fellow) της Society of Experimental Test Pilots (SETP). Σήμερα υπηρετεί ως Βοηθός του Αρχηγού του Γραφείου Αστροναυτών για την Εξερεύνηση, διαχειριζόμενος την ανάπτυξη και τις δοκιμές όλων των συστημάτων που θα λειτουργήσουν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά στις αποστολές Artemis.

Τον Φεβρουάριο του 2006 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση υποψηφίων αστροναυτών, η οποία περιλάμβανε επιστημονικές και τεχνικές ενημερώσεις, εντατική εκπαίδευση στα συστήματα του Διαστημικού Λεωφορείου και του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, φυσιολογική εκπαίδευση, πτήσεις με αεροσκάφη T-38, καθώς και εκπαίδευση επιβίωσης σε υδάτινα και άγρια περιβάλλοντα.

Ολοκλήρωσε την πρώτη του διαστημική πτήση με την αποστολή STS-129 τον Νοέμβριο του 2009. Από το 2009 έως το 2011 υπηρέτησε ως αστροναύτης υποστήριξης στην ομάδα Space Shuttle Closeout Crew, η οποία ήταν υπεύθυνη για την πρόσδεση των μελών του πληρώματος στις θέσεις τους και για το κλείσιμο και τη σφράγιση της καταπακτής πρόσβασης πριν από την εκτόξευση. Υπήρξε επικεφαλής αστροναύτης της ομάδας αυτής στην τελευταία αποστολή του προγράμματος Διαστημικού Λεωφορείου, την STS-135.

Από το 2012 έως το 2015 υπηρέτησε ως επικεφαλής αστροναύτης της συνεργασίας της NASA με τη SpaceX για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επανδρωμένης κάψουλας Dragon, ενώ παράλληλα εκτελούσε καθήκοντα CAPCOM (Capsule Communicator) στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Μπρέσνικ, μαζί με τρία ακόμη μέλη πληρώματος και δύο τεχνικούς του υποθαλάσσιου σταθμού, δοκίμασε τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης για χρήση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και σε μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης του βαθιού διαστήματος, στο πλαίσιο της αποστολής NEEMO 19. Ως διοικητής της ομάδας των Aquanauts, έλαβε μέρος στην αποστολή που πραγματοποιήθηκε στον υποθαλάσσιο ερευνητικό σταθμό Aquarius Reef Base του Florida International University, ο οποίος βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τις ακτές του Key Largo στη Φλόριντα και σε βάθος 19 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού.

Πιο πρόσφατα, ο Μπρέσνικ υπηρέτησε ως Βοηθός του Αρχηγού του Γραφείου Αστροναυτών για την Εξερεύνηση, επιβλέποντας την ανάπτυξη και τις δοκιμές όλων των συστημάτων και τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά στις αποστολές Artemis.

Luca Parmitano

Ο Λούκα Παρμιτάνο γεννήθηκε στο Πατερνό της Ιταλίας στις 27 Σεπτεμβρίου 1976, αν και ο ίδιος θεωρεί ως ιδιαίτερη πατρίδα του την Κατάνια. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ενδυνάμωση, την κολύμβηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται επίσης το snowboard, οι καταδύσεις, το διάβασμα, καθώς και η ακρόαση και η εκτέλεση μουσικής.

Ο Λούκα αποφοίτησε από το Λύκειο Θετικών Επιστημών “Galileo Galilei” στην Κατάνια το 1995.

Το 1999 ολοκλήρωσε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης, με διπλωματική εργασία στο διεθνές δίκαιο. Το 2000 αποφοίτησε από την Ακαδημία της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ποτσουόλι της Ιταλίας.

Το 2001 ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση πτήσεων με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στο πρόγραμμα Euro-NATO Joint Jet Pilot Training στην αεροπορική βάση Sheppard στο Τέξας. Το 2002 πιστοποιήθηκε στο αεροσκάφος A-11 στην 101η Μονάδα Επιχειρησιακής Μετατροπής (Operational Conversion Unit). Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα JCO/CAS της USAFE στο Ζέμπαχ της Γερμανίας.

Το 2003 απέκτησε την ειδικότητα του Αξιωματικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Electronic Warfare Officer) στο ReSTOGE στην Πράτικα ντι Μάρε της Ιταλίας. Το 2005 ολοκλήρωσε το Tactical Leadership Programme στη Φλορέν της Βελγίου.

Τον Ιούλιο του 2009 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Μηχανική Δοκιμών Πτήσης (Experimental Flight Test Engineering) από το Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης πιλότου το 2001, πέταξε με αεροσκάφη AM-X στην 13η Μοίρα της 32ης Πτέρυγας στο Αμεντόλα της Ιταλίας από το 2001 έως το 2007. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απέκτησε όλες τις επιχειρησιακές πιστοποιήσεις του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των:

Combat Ready (πλήρως επιχειρησιακά έτοιμος),

εναέριου ανεφοδιασμού ημέρας και νύχτας,

Four Ship Leader (ηγέτης σχηματισμού τεσσάρων αεροσκαφών),

Mission Commander / Package Leader (διοικητής αποστολής).

Στην 13η Μοίρα υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης και ως Διοικητής της 76ης Πτήσης, ενώ παράλληλα ήταν και Αξιωματικός Ηλεκτρονικού Πολέμου της 32ης Πτέρυγας.

Το 2007 επιλέχθηκε από την Ιταλική Πολεμική Αεροπορία για να γίνει δοκιμαστής πιλότος. Εκπαιδεύτηκε ως Πειραματικός Δοκιμαστής Πιλότος (Experimental Test Pilot) στη γαλλική σχολή δοκιμαστών πιλότων EPNER στο Ιστρ της Γαλλίας.

Το 2019, ενόψει της διαστημικής του αποστολής Beyond, προήχθη στον βαθμό του Σμήναρχου (Colonel) της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Έχει καταγράψει περισσότερες από 2.000 ώρες πτήσης, διαθέτει πιστοποίηση σε περισσότερους από 20 τύπους στρατιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ έχει πετάξει συνολικά με περισσότερους από 40 διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών.

Ο Λούκα επιλέχθηκε ως αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) τον Μάιο του 2009.

Στις 13 Ιανουαρίου 2017 υπηρέτησε ως Ground IV (επικεφαλής συντονιστής επικοινωνίας εξωοχηματικής δραστηριότητας – EVA communicator) κατά τη διάρκεια του πρώτου διαστημικού περιπάτου του συναδέλφου του αστροναύτη της ESA, Thomas Pesquet, στο πλαίσιο της αποστολής Proxima mission. Ο διαστημικός περίπατος ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε 5 ώρες και 58 λεπτά.

Andre Douglas

Ο Αντρέ Ντάγκλας επιλέχθηκε από τη NASA για να ενταχθεί στην τάξη υποψηφίων αστροναυτών του 2021. Ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022.

Ο καταγόμενος από τη Βιρτζίνια απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από την Ακαδημία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (U.S. Coast Guard Academy), μεταπτυχιακό στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στο Άνν Άρμπορ, καθώς και δεύτερο μεταπτυχιακό στην Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανική από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρολόγο και Υπολογιστική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη και διδακτορικό στα Συστήματα Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο George Washington στην Ουάσιγκτον, D.C.

Ο Douglas υπηρέτησε στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ως ναυπηγός, μηχανικός διάσωσης, βοηθός ελέγχου ζημιών και αξιωματικός γέφυρας (Officer of the Deck). Πριν την επιλογή του ως αστροναύτης, εργαζόταν ως ανώτερο επιστημονικό στέλεχος στο Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL), όπου ασχολούνταν με τη ρομποτική στη θάλασσα, την πλανητική άμυνα και αποστολές εξερεύνησης του διαστήματος.

Κατέχει επαγγελματική άδεια μηχανικού στην πολιτεία της Βιρτζίνια και συμμετέχει ενεργά στην καθοδήγηση και υποστήριξη νέων μέσω διαγωνισμών ρομποτικής FIRST και προγραμμάτων καθοδήγησης Junior Achievement. Αυτή τη στιγμή έχει οριστεί ως ειδικός αποστολής (mission specialist) για την αποστολή Artemis III της NASA, η οποία αφορά δοκιμές σε χαμηλή γήινη τροχιά για τη σύνδεση και σύζευξη μεταξύ του διαστημοπλοίου Orion και εμπορικών διαστημικών σκαφών που θα επιτρέψουν την προσελήνωση αστροναυτών στη Σελήνη.

Η πρώτη του θαλάσσια αποστολή ήταν στο πλοίο της Ακτοφυλακής Cutter Vigilant στο Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα, όπου ηγήθηκε πληρωμάτων σε επιχειρήσεις αναχαίτισης παράτυπων μεταναστών, ανθρωπιστικής βοήθειας και καταπολέμησης ναρκωτικών. Κατά τη θητεία του στο Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας της Ακτοφυλακής, συνέβαλε σε εκατοντάδες τεχνικούς ελέγχους συμμόρφωσης πλοίων και παρείχε τεχνική υποστήριξη σε παγκόσμια κλίμακα για περιστατικά ναυτικών ατυχημάτων ως ναυπηγός.

Το 2015 αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία και εντάχθηκε στο APL, όπου εργάστηκε σε προγράμματα εξερεύνησης του διαστήματος, υποθαλάσσιας ρομποτικής και θαλάσσιων συστημάτων. Υπήρξε βασικός συντελεστής στην ανάπτυξη του συστήματος αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και χειριστής μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών σε πραγματικές ναυτικές επιχειρήσεις.

Επίσης, συνέβαλε στην αποστολή Double Asteroid Redirection Test (DART) της NASA, καθώς και σε διάφορες προτάσεις στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος στο APL. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην κατανόηση της αυτόνομης συμπεριφοράς σμηνών μη επανδρωμένων συστημάτων, ειδικά στο πώς μπορεί να προβλεφθεί και να ποσοτικοποιηθεί η απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου.

Frank Rubio

Ο Dr. Frank Rubio επιλέχθηκε από τη NASA για να ενταχθεί στην τάξη υποψηφίων αστροναυτών του 2017 και ανέλαβε καθήκοντα στο Διαστημικό Κέντρο Johnson τον Αύγουστο του 2017.

Πριν ενταχθεί στη NASA, ο καταγόμενος από τη Φλόριντα αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (West Point) το 1998, απέκτησε διδακτορικό στην Ιατρική (Doctor of Medicine) από το Uniformed Services University of the Health Sciences το 2010 και υπηρέτησε στον Στρατό των ΗΠΑ ως αεροπόρος και ιατρός για περισσότερα από 28 χρόνια.

Ο συνταγματάρχης Rubio ήταν μέλος της ομάδας αλεξιπτωτιστών του West Point, των “Black Knights”. Είναι εκπαιδευμένος Jumpmaster με περισσότερες από 650 ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο, καθώς και κάτοχος πιστοποιήσεων PRO-rating και άδειας D-license.

Ως πιλότος του Στρατού, υπηρέτησε ως χειριστής ελικοπτέρου UH-60 Black Hawk και συμπλήρωσε περισσότερες από 1.100 ώρες πτήσης, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 600 ωρών σε συνθήκες μάχης και άμεσου κινδύνου κατά τη διάρκεια αποστολών στη Βοσνία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Δρ. Rubio είναι πιστοποιημένος οικογενειακός ιατρός και ιατρός πτήσεων (flight surgeon). Ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Fort Benning της Τζόρτζια και στη συνέχεια υπηρέτησε ως υπεύθυνος κλινικής στο Redstone Arsenal.

Την περίοδο της επιλογής του υπηρετούσε στο 3ο Τάγμα της 10ης Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων (Αερομεταφερόμενη) στο Fort Carson του Κολοράντο. Σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα ως ειδικός αποστολής (mission specialist) για την αποστολή Artemis III της NASA, η οποία αφορά δοκιμές σε χαμηλή γήινη τροχιά για τη σύζευξη του διαστημοπλοίου Orion με εμπορικά σκάφη που θα υποστηρίξουν μελλοντικές αποστολές προσελήνωσης.

Ο Rubio ήταν επίσης μέλος της ομάδας αλεξιπτωτιστών του West Point, των “Black Knights”. Είναι εκπαιδευμένος Jumpmaster με περισσότερες από 650 ελεύθερες πτώσεις, καθώς και κάτοχος πιστοποιήσεων PRO-rating και άδειας D-license.

Υπηρέτησε ως διοικητής διμοιρίας στην A Company, 2-82nd Assault Aviation (REDHAWKS) και ως διοικητής λόχου στην A Company, 2-3rd Aviation (STORM). Επίσης υπηρέτησε ως κλινικός επόπτης, πάροχος εκτελεστικής ιατρικής και ιατρός πτήσεων στο Redstone Arsenal της Αλαμπάμα.

Την περίοδο της επιλογής του τον Ιούνιο του 2017, ήταν ιατρός τάγματος στο 3ο Τάγμα της 10ης Ομάδας Ειδικών Δυνάμεων (Αερομεταφερόμενη) του Στρατού των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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