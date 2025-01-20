Με τις καταθέσεις των αδελφών του άτυχου επιβάτη Αντώνη Καρυώτη, ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, πρώην μελών του πληρώματος του πλοίου BLUE STAR HORIZON.

Ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης, τον Σεπτέμβριο του 2023, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοίο για την Κρήτη απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα την ώρα που το πλοίο συνέχιζε τον απόπλου του.

Ο άτυχος επιβάτης πέθανε από πνιγμό λόγω της περιδήνησης των υδάτων που προκάλεσε η προπέλα του πλοίου.

Ο πλοίαρχος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, παραπέμπεται για τα αδικήματα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία πλοίου από την οποία επήλθε θάνατος και της απόπειρας υπόθαλψης κατά συρροή.

Ο ύπαρχος, επίσης προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, παραπέμπεται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο αλλά και της κατάχρησης εξουσίας.

Ο υποπλοίαρχος, που βρίσκεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, για συνέργεια, δια ενέργειας και δια παραλείψεως, σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ναύκληρος, είναι και αυτός ελεύθερος, κατηγορείται για τις πράξεις της συνέργειας σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελεσθείσα με ενδεχόμενο δόλο και για κατάχρηση εξουσίας.

Ο Νίκος Καρυώτης στην κατάθεσή του ανέφερε ότι ο αδελφός του ερχόταν συνέχεια στον Πειραιά γιατί του άρεσαν τα ταξίδια. «Κάθε ενάμιση μήνα. Δεν είχε συνήθεια να κατεβαίνει από το πλοίο. Εκείνη την ημέρα είχε ήδη μπει στο πλοίο και είχε αφήσει και τη τσάντα του μέσα και είχε βγει το άγχος του ήταν να μην χάσει το πλοίο γιατί είχε μόνο 5 ευρώ και θα δεν μπορούσε να βγάλει άλλο εισιτήριο και αγχώθηκε πολύ και ήθελε να ανέβει».

Ο Νίκος Καρυώτης είπε επίσης ότι ο αδελφός του δεν είχε κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς και εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του δεύτερου αδελφού του Γιάννη.

