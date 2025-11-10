Αντιδράσεις Πελετίδη για την «Chevron Energy Hellas» στην Πάτρα

Μετά την περιήγηση τους, από Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, Αίγιο και τώρα τελευταία Χανιά, Πάτρα και το Λιμάνι της, πήραν την πρόκριση της Κοινοπραξίας «Chevron Energy Hellas» για τη χερσαία εγκατάσταση των ερευνών, που σε περίπου 2 χρόνια από τώρα θα διεξάγουν σε Θαλάσσιο Οικόπεδο του Πατραϊκού κόλπου.

Η απόφαση ήδη έχει γνωστοποιηθεί στα Υπουργεία Ενέργειας και Ναυτιλίας, απ’ όπου έχει δοθεί η διαβεβαίωση για νόμιμη χρήση παράκτιας έκτασης. Το πρότζεκτ, έχει την πλήρη κυβερνητική στήριξη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία Εγκαταστάσεων στη στεριά, για αναλώσιμα των δύο εταιρειών, που θα χρησιμοποιηθούν στις θαλάσσιες έρευνες.

Στη μελέτη περιγράφεται πως για κάθε μια θέση εργασίας της Κοινοπραξίας θα ανοίγουν 3 νέες θέσεις στην Πάτρα, στην Εστίαση, την Υπόδηση, την Ένδυση, τα Ξενοδοχεία κ.ά.

Παραταύτα, η εξέλιξη αυτή, φαίνεται να προσκρούει στον Δήμο Πατρέων, παρότι ο χώρος, που θα μισθωθεί δεν του ανήκει, αντιθέτως είναι του Δημοσίου και του Υπερταμείου, που τον διαχειρίζεται ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ερωτηθείς από το Skaipatras για τη στάση, που θα κρατήσει έναντι της επερχόμενης χρήσης του Λιμένα της πόλης, έθεσε δύο ζητήματα:

«Η παραλιακή της πόλης μας θα γίνει αποθήκη για να μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει τις εργασίες του; Δηλαδή, το όνειρό μας ήταν το πώς θα έρθει κάποιος να μας πάρει τη γη μας; Και πώς επελέγη ο χώρος;»

Σε σχέση με την εκμετάλλευση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο» ο κ. Πελετίδης είπε:

«Έχουμε κάκιστη εμπειρία, παλιότερα, από τη Θάσο. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και πέραν των Περιβαλλοντικών όρων και της Σεισμικότητας της περιοχής, τοβθέμα είναι πώς οι Εταιρείες θα καταγράψουν κέρδη; Δηλαδή, έχουμε μια γη, στην οποία θα έρθει ο Κολοσσός και θα μας τα πάρει όλα χωρίς να μάς ρωτήσουν, χωρίς Μελέτη, παρά μόνο οι δουλειές τους για να έχουν γεμάτους τους λογαριασμούς τους».



