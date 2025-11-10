Γκύζη: Καταγγελία για βίαιη σύλληψη 13χρονου - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ

Ανακοίνωση για τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αθηνών για βίαιη ακινητοποίηση και κράτηση και σχετικά δημοσιεύματα.

Η αστυνομία αναφέρει πως «σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα.

Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.»

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αθηνών όπου αναφερόταν πως:

«Το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, παραμονή των κινητοποιήσεων για τα φλέγοντα προβλήματα της παιδείας, η Αστυνομία συνέλαβε μετά από καταδίωξη έναν μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε μαζί με καθηγητές του σχολείου στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας τη σύλληψή του, τις συνθήκες κράτησης, αλλά και το κατάπτυστο κατηγορητήριο εις βάρος του, χωρίς πραγματικά στοιχεία. Σε συντονισμό με την οικογένεια του παιδιού και τη δικηγόρο της, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση στενά και να πιέζουμε, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών. Στεκόμαστε στο πλάι όλων των μαθητών του σχολείου μας και καταδικάζουμε τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία κρατικών οργάνων και την προσπάθεια εκφοβισμού των παιδιών μας.»

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση και το έγγραφό του Συλλόγου:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.