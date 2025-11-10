Οι τιμητικές διακρίσεις που θα πρέπει να αποδοθούν στη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ένα χρόνο μετά το τελευταίο αντίο του πρώην δημάρχου, επιχειρηματία και οινοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 82 ετών.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην τοποθέτησή του από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου υπογράμμισε πως από τη διοίκηση έγινε μια «συνειδητή επιλογή: Να τιμήσουμε στην πράξη τη μνήμη αυτής της εμβληματικής, αντισυμβατικής προσωπικότητας, βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης έργα που οραματίστηκε, όπως την Αγία Σοφία και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας».

«Δυστυχώς, κάποιοι επιμένουν να μην αντιλαμβάνονται πως η παρακαταθήκη του Γιάννη Μπουτάρη δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Η εργαλειοποίηση της μνήμης του όχι μόνο αδυνατίζει τη μνήμη, αλλά εκθέτει ανεπανόρθωτα και τους ίδιους. Τους υπενθυμίζω μόνο, πως ο κυρ Γιάννης τρία πράγματα έβρισκε βαρετά: Την πολυλογία, το δήθεν και τις αοριστίες» τόνισε ο κ.Αγγελούδης.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο οι αρμόζουσες τιμητικές διακρίσεις στον κυρ-Γιάννη, σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με την οικογένειά του και με σεβασμό στην εκπεφρασμένη επιθυμία των παιδιών του του να διατηρήσουν ανεξίτηλη τη μνήμη του.

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», με την οποία εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος ο Γιάννης Μπουτάρης στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, λαμβάνοντας ρεκόρ ψήφων από τους πολίτες, αναφέρθηκε στο θέμα.

Αφού έκανε μια αναφορά στην προσωπικότητα του πρώην δημάρχου λέγοντας πως «άνοιξε την πόλη στον κόσμο φέρνοντας πολλά οφέλη, πως έδωσε βήμα στη νέα γενιά και στο διαφορετικό, δημιούργησε κοινωνικές δομές κι άλλαξε την κουλτούρα», σημείωσε πως σήμερα «δυστυχώς βιώνουμε ένα πισωγύρισμα σε πάρα πολλές αξίες και κατευθύνσεις που θεωρούσαμε ότι είχαν χαραχθεί στο DNA της πόλης».

«Επειδή σε εμάς απευθύνεται ο χαρακτηρισμός για εργαλειοποίηση της μνήμης του, πιστεύουμε πως άλλη είναι η δουλειά η δική μας για να τιμήσουμε το έργο του και άλλη η δουλειά της οικογένειας», είπε ο κ.Πέγκας επαναλαμβάνοντας την πρόταση να τοποθετηθεί ένα γλυπτό του στην πόλη και να ονομαστεί η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου σε «Ιωάννης Μπουτάρης».

Λίγο νωρίτερα και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας, μιλώντας για τον Γιάννη Μπουτάρη είπε πως «ο δήμος σκοπεύει να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό, σοβαρότητα και ευαισθησία» στις αρμόζουσες τιμητικές διακρίσεις στο πρόσωπό του και πως όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με την οικογένειά του και με σεβασμό στην εκφρασμένη επιθυμία των παιδιών του «να διατηρήσουν ανεξίτηλη τη μνήμη του ενώνοντας ταυτόχρονα στο πρόσωπο του και όχι διχάζοντας ολόκληρη την πόλη».

