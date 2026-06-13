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Γιαννακόπουλος: «Καταφέραμε να δουν πλέον ακόμα και οι τυφλοί – Αξίζατε να είστε πρωταθλητές»

Η πρώτη αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μέσω Instagram, μετά και την απώλεια του πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό

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Γιαννακόπουλος: «Καταφέραμε να δουν πλέον ακόμα και οι τυφλοί

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει την επική ανατροπή στο ΣΕΦ και μοιραία ηττήθηκε 89-85 από τον Ολυμπιακό στον πέμπτο τελικό, μετά από μια μεγάλη μάχη.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του ματς ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ποστάρισμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για την έκβαση της σεζόν με... αιχμές, ενώ τόνισε ότι τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους περισσότερους φίλους του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής.

Αναλυτικά όσα γράφει στο ποστάρισμά του:

«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

Καταφέραμε τελικά ακόμη και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως, θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο»

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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