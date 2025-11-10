Λογαριασμός
Νέα Αβώρανη: Εβαλε φωτιά στο αμάξι του και απείλησε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Άνδρας στη Νέα Αβώρανη έκαψε το αυτοκίνητό του και απείλησε πυροσβέστες με μαχαίρι. Συνελήφθη από την Αστυνομία. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς

Νέα Αβώρανη: Πυρπόλησε το αμάξι του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νέας Αβώρανης.

Συγκεκριμένα, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης.

Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με την Πυροσβεστική ενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Ο συλληφθείς σημειωτέον έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

Πηγή: agriniopress.gr

