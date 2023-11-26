Επιχείρηση εντοπισμού ορειβατών στην Πλάκα Βελβεντού

Επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος για τον εντοπισμό δυο ορειβατών που έχασαν τον προσανατολισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελβεντό.

Οι δύο ορειβάτες έδωσαν στίγμα κοντά στην Πλάκα, στην ευρύτερη περιοχή του Καταφυγίου Βελβεντού. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους καθώς κατέβαιναν από την κορυφή.

Στο σημείο κατευθύνονται 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι ορειβάτες είναι καλά στην υγεία τους και δεν θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

