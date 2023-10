Ανασκαφή στο Άργος για να βρεθεί θαμμένος θησαυρός από την περίοδο της Κατοχής - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 18:12, 17.10.2023 linkedin

Από το πρωί της Τρίτης 17 Οκτωβρίου, εκσκαφείς ψάχνουν για το θησαυρό σε ρέμα κοντά στον «κόμβο Μαλαχιά», στο δρόμο Άργους-Κουτσοποδίου