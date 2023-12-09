Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα για τον χρόνο άφιξης των πυροσβεστικών οχημάτων σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Πατήσια εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν μια 49χρονη γυναίκα νεκρή.

Συγκεκριμένα το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Ανακοινώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Αννίνου στην Αθήνα στις 00:20:52 στις 08-12-2023.

Τα δύο πρώτα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος αφίχθησαν στον τόπο του συμβάντος στις 00:33 στις 08-12-2023. Δηλαδή αφίχθησαν σε χρόνο 12 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μια γυναίκα.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

