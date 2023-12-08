Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν με 245 λίτρα λαθραίο λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Το πλάσαρε ως "εξαιρετικά παρθένο"

Ένας 39χρονος Ρομά συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, για λαθραίο λάδι αμφιβόλου ποιότητας, το οποίο πλάσαρε ως “εξαιρετικά παρθένο”.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετέφερε 49 δοχεία χωρητικότητας 5 λίτρων (συνολικά 245 λίτρα) για τα οποία δεν διέθετε τα νόμιμα παραστατικά ενώ το περιεχόμενο ήταν διαφορετικής απόχρωσης σε κάθε δοχείο, στερούνταν σχετικής οσμής και βάσει κανονισμών υπήρχαν ελλείψεις ως προς την ορθή επισήμανση του ελαιολάδου.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

“Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, εντόπισαν και συνέλαβαν, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, 39χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε ποινικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ, αλλά και σε ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και της παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (08-12-2023), σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά (49) πλαστικά δοχεία χωρητικότητας (5) λίτρων έκαστο, στα οποία αναγραφόταν ότι πρόκειται για «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» περιοχής της Ελλάδας.

Όπως διαπιστώθηκε και κατόπιν παράλληλης επικοινωνίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, το περιεχόμενο ήταν διαφορετικής απόχρωσης σε κάθε δοχείο, στερούνταν σχετικής οσμής και βάσει κανονισμών υπήρχαν ελλείψεις ως προς την ορθή επισήμανση του ελαιολάδου. Επιπλέον, ο 39χρονος στερούταν σχετικών παραστατικών εγγράφων που να δικαιολογούν την κατοχή και μεταφορά τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ για τα κατασχεθέντα δοχεία παραγγέλθηκε προς τον Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης διενέργεια δειγματοληψίας, για εξέταση δειγμάτων ως προς την ποιότητα, τη γνησιότητα και τυχόν επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.