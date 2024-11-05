Supermarket Γαλαξίας: Διακρίνεται με 7 Βραβεία για τις Καινοτόμες Πρωτοβουλίες του στα Super Market Awards 2024

Το Ελληνικό Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, σε συνεργασία με τον στρατηγικό τεχνολογικό του συνεργάτη Deva Group, κατέγραψαν σημαντικές επιτυχίες στα Super Market Awards 2024 της Boussias, αποσπώντας 7 διακρίσεις. Οι βραβεύσεις αφορούν τις καινοτόμες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τα βραβεία αναδεικνύουν τη δέσμευση του Γαλαξία στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας. Μέσα από την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, το Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας συνεχίζει να πρωτοπορεί, βελτιώνοντας την εμπειρία των καταναλωτών και διατηρώντας την αφοσίωσή του στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση.

Βραβεία και Διακρίσεις:

Gold Βραβεία:

1.Μάρκετινγκ & Διαφήμιση – Gold

Η καμπάνια “Κυνήγι Θησαυρού”, σε συνδυασμό με τη “Μοναδική σου Επιβράβευση” της κάρτας Bonus, προσέφερε στους πελάτες μια διαδραστική αγοραστική εμπειρία με εξατομικευμένες προσφορές. Η καμπάνια σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αυξάνοντας τις πωλήσεις και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών μέσω μοναδικών δώρων και εκπτώσεων.

2.Big Data & Marketing Analytics – Gold

Μέσω της στρατηγικής predictive analysis που βασίζεται στα δεδομένα της Loyalty Bonus Card, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. κατόρθωσε να προβλέψει τις ανάγκες των πελατών και να προσφέρει εξατομικευμένες προσφορές, αυξάνοντας τον τζίρο και διευρύνοντας την πελατειακή της βάση.

Silver Βραβεία:

3.Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty – Silver

Το AI Loyalty Bonus System του Γαλαξία, που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για προσωποποιημένες επιβραβεύσεις και επικοινωνία με τους πελάτες, συνέβαλε στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και στην αύξηση της πιστότητας των πελατών.

4.Direct Διαφήμιση & Προώθηση – Silver

Η καμπάνια “Μοναδική σου Επιβράβευση” μέσω εξατομικευμένης επικοινωνίας προσέφερε στους πελάτες μοναδικές προτάσεις προϊόντων και επιβραβεύσεις, ενισχύοντας τις πωλήσεις και βελτιώνοντας την εμπειρία αγορών με στοχευμένα μηνύματα και εξατομικευμένες προσφορές.

Bronze Βραβεία:

5.Δράσεις Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Τάσεων – Bronze

Το πρόγραμμα “Μοναδική Επιβράβευση” αποτέλεσε έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων, προσφέροντας στους πελάτες προσωποποιημένες εκπτώσεις και πόντους επιβράβευσης, μειώνοντας το κόστος των καθημερινών αγορών.

6.Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης – Bronze

Η Γαλαξίας Loyalty Bonus Card, σε συνεργασία με το τεχνολογικό εργαλείο Elenos AI, προσφέρει προηγμένες δυνατότητες προγνωστικής ανάλυσης και προσωποποιημένες επιβραβεύσεις, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών και αυξάνοντας την πιστότητά τους.

7.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος – Bronze

Η καμπάνια “Δες το Αλλιώς”, σε συνεργασία με τη Henkel και την κοινωνική επιχείρηση Black Light, προώθησε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη για τα άτομα με αναπηρία, εκπαιδεύοντας εργαζομένους και καταναλωτές σε ζητήματα προσβασιμότητας και ενισχύοντας την κοινωνική ευθύνη του Γαλαξία.

Με αυτές τις διακρίσεις, το Supermarket Γαλαξίας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην καινοτομία και την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες του, συνεχίζοντας να ηγείται στην αγορά με τεχνολογικές λύσεις και κοινωνική υπευθυνότητα.



Πηγή: skai.gr

