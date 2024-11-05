Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια: Δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο

Ο εισαγγελέας διέταξε προληπτική εκκένωση και στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στον χώρο των Δικαστηρίων του Πειραιά

UPDATE: 12:46
ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά το τηλεφώνημα στο 100 που έκανε άγνωστος για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια Πειραιά, στις 10.20 το πρωί.

Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό περιθώριο. Οι χώροι με εντολή εισαγγελέα, εκκενώθηκαν και στο σημείο έσπευσαν για έλεγχο άντρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δικαστήρια Πειραιάς βόμβα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark