Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά το τηλεφώνημα στο 100 που έκανε άγνωστος για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια Πειραιά, στις 10.20 το πρωί.

Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό περιθώριο. Οι χώροι με εντολή εισαγγελέα, εκκενώθηκαν και στο σημείο έσπευσαν για έλεγχο άντρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

