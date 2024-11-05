Στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο μίλησε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και στη σύλληψη της 30χρονης που είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος στους Αμπελοκήπους.

«Νομίζω η εικόνα του διαμερίσματος μετά την έκρηξη μαζί με τον τόσο τραγικό θάνατος ενός νέου ανθρώπου και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας που συνεχίζει να νοσηλεύεται, δείχνει όντως αυτό ακριβώς που είπε χθες ο κύριος υπουργός για το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η βόμβα κι αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός. Δείχνει επίσης στα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ότι όπου κι αν χρησιμοποιούνταν, είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό χώρο, θα μπορούσε σίγουρα να προκαλέσει τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό πολιτών», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η μεταγωγή των δυο συλληφθέντων, και της 30χρονης γυναίκας που ήρθε χθες στο αεροδρόμιο και του 31χρονου που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

«Είναι πολύ σημαντικό για μας να δούμε το αποτέλεσμα της απολογίας του πρώτου κατηγορουμένου, αν θα προφυλακιστεί δηλαδή. Φυσικά η δεύτερη θα λάβει προθεσμία, όμως η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής δεν σταματά μόνο με αυτές τις δυο συλλήψεις, καθώς έχει συλληφθεί και το τρίτο άτομο που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Παραμένει φρουρούμενη η συγκεκριμένη γυναίκα και αναμένεται να απολογηθεί κι αυτή τις επόμενες ημέρες, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της».

«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης»

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επεσήμανε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι των μελών της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αφού μέλη της δεν είναι μόνο τα 5 άτομα. Όπως ενημέρωσε, η Αστυνομία εξετάζει αν συνδέονται με παλαιότερα χτυπήματα ή αν ετοίμαζαν κάποιο χτύπημα με τον συγκεκριμένο εκρηκτικό μηχανισμό.

«Τα πρόσωπα αυτά είναι γνώριμα των Αρχών, με σχέσεις με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν έχει αποκλειστεί και εξετάζεται παράλληλη εγκληματική δράση, όπως επίσης και επικοινωνία τους με ποινικούς».

