Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των νεκρών βρεφών της Αμαλιάδας καθώς όπως αποκάλυψε χθες ο skai.gr ο κύκλος των καταθέσεων άνοιξε και μάλιστα για τα καλά.

Χθες αυτοβούλως την πόρτα του ανθρωποκτονιών πέρασε η μητέρα του μικρού Παναγιώτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στη μαραθώνια κατάθεση της που διήρκεσε περισσότερο από 8 ώρες, περιέγραψε αναλυτικά το μοιραίο εκείνο βράδυ που ο 15 μηνών γιος της έφυγε από τη ζωή. Επανειλημμένα της ζητήθηκε από τα έμπειρα στελέχη του ανθρωποκτονιών να περιγράψει λεπτό λεπτό το τι συνέβη κατά τη μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο. Όπως η ίδια έχει υποστηρίξει, το βρέφος το μετέφεραν με ΙΧ, εκείνη καθόταν στο πίσω κάθισμα και το βρέφος είχε στην αγκαλιά της η Ειρήνη Μουρτζουκου.

Η μητέρα ρωτήθηκε και για τη σχέση της με την Ειρήνη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr σήμερα το κατώφλι της ΓΑΔΑ αναμένεται να περάσει άλλο ένα πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της Πόπης, μητέρας του Παναγιωτάκη, προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει κλήση για κατάθεση η Ειρήνη Μουρτζούκου αλλά και η μητέρα της Καλλιόπη μετά και τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει εναντίον της κόρης της σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Μάλιστα όσον αφορά την Ειρήνη, χθες το βράδυ η νομική της σύμβουλος Βούλα Δημητριάδου επικοινώνησε με την ασφάλεια δηλώνοντάς τους πως όποτε χρειαστεί η Ειρήνη είναι στη διάθεση των Αρχών να καταθέσει.

