Νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα: Καταθέτει η μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των 5 νεκρών βρεφών στην Αμαλιάδα.

Λίγο πριν τη μία και μισή το μεσημέρι, την πόρτα του Ανθρωποκτονιών πέρασε η Πόπη, μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη, βρέφους μόλις 15 μηνών που έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου του 2024, η οποία θεωρείται μάρτυρας - κλειδί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr – η Πόπη επικοινώνησε με το Ανθρωποκτονιών, που πλέον έχει αναλάβει τις έρευνες, και ζήτησε να μεταβεί αυτοβούλως και να καταθέσει.

Το αίτημα έγινε δεκτό λόγω της σημασίας της κατάθεσης του αν και από εχτές οι έμπειροι αξιωματικοί κάνουν φύλο και φτερό της δικογραφίες και δεν έχουν καλέσει σε κατάθεση κανέναν.

Η κατάθεση της αναμένεται να ρίξει φως στο μυστήριο ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Ειρήνη Μπουρτζούκου - η οποία είναι το κοινό πρόσωπο σε τρεις θανάτους βρεφών - σύντομα θα λάβει κλήση για κατάθεση και τις επόμενες ημέρες θα περάσει το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών.

