Μαραθώνια η κατάθεση της μητέρας του Παναγιωτάκη - Πότε καταθέτουν οι υπόλοιπες μητέρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με τα πέντε νεκρά μωρά σε Ηλεία και Αχαΐα, καθώς ξεκίνησαν χθες οι καταθέσεις από πρόσωπα- κλειδιά, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η πρώτη μάρτυρας που βρέθηκε στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ ήταν η μητέρα του Παναγιωτάκη, του μωρού που «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Patrisnews.gr, κατάθεσή της ήταν μαραθώνια και έδωσε στις αρχές στοιχεία κρίσιμα για την πορεία των ερευνών. Είναι η πρώτη γυναίκα που εκφράζει υπόνοιες για τον ρόλο της Ειρήνης Μουρτζούκου στον θάνατο του παιδιού της αλλά στη συνέχεια, τις ανακάλεσε. Από τη μία χθες το μεσημέρι ως και αργά τη νύχτα, η μητέρα του Παναγιώτη μίλησε για όλα στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Περιέγραψε πως βρήκε το παιδί το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου σε κακή κατάσταση, ενώ το άφησε για «δύο λεπτά μόνο του» με την Ειρήνη Μουρτζούκου, αλλά και πώς ήταν οι σχέσεις της με την 24χρονη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της, σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, ήταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η μητέρα του Παναγιωτάκη κατέθεσε στις αρχές για τρίτη φορά. Στην πρώτη της κατάθεση, στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, την ημέρα θανάτου του παιδιού, άφησε υπόνοιες για την Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα. Λίγο καιρό μετά όμως, ανακάλεσε.

Τώρα πια, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Τις επόμενες ημέρες θα κληθεί να καταθέσει και η μητέρα ενός άλλου νεκρού μωρού. Πρόκειται για την Κατερίνα που έχασε το κοριτσάκι της σε ηλικία μόλις έξι μηνών, ενώ κι αυτό το πρόσεχε η Ειρήνη.

