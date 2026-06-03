Το ερχόμενο Σάββατο, 6 Ιουνίου, από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 13.30, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει ημερίδα στην αίθουσα του ΕΒΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 7.

«Σε μια περίοδο όπου οι ενεργειακές εξελίξεις επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομία, την καθημερινότητα και τη γεωπολιτική σταθερότητα, οι προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη αυξάνονται διαρκώς. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις η χώρα μας αναπτύσσει μια πολυεπίπεδη πολιτική με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Πολλά ερωτήματα, ωστόσο, παραμένουν: Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, πώς θα εγγυηθούμε την επάρκεια και τις ασφαλείς ροές ενεργειακών πόρων; Πώς θα εξασφαλίσουμε τιμές προσιτές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις; Πώς θα ανταποκριθούμε στην ανάγκη απεξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα σε ένα ενεργοβόρο μέλλον Τεχνητής Νοημοσύνης; Με ποιες πολιτικές, ποιες επενδύσεις, ποιες υποδομές, ποια δίκτυα και ποιες προτεραιότητες θα πορευτούμε; Ποιες είναι οι ενεργειακές πηγές του μέλλοντος;» είναι τα ερωτήματα στα οποία ο ευρωβουλευτής θα απαντήσει στην ημερίδα.

Σε αυτή θα μετέχουν κορυφαία πολιτικά στελέχη από την Ελλάδα και σημαντικοί παράγοντες από την Ευρώπη και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού τομέα, όπως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας, Έρευνας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Borys Budka, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Lukasz Kolinsky, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεθνούς Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (IOGP) Iskren Kirilov, ο πρόεδρος της Helleniq Energy Σπήλιος Λιβανός, η CEO της AKTOR LNG Μaria Rita Galli, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Νάζος, η CEO της εταιρείας Optimus Energy (Όμιλος ΤΕΡΝΑ) Στέλλα Ζαχαρία, ο CEO του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνος, o Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΑΔΜΗΕ Νίκος Μπουλαξής, ο Chief Executive Director, Integrated Utility της METLEN Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομίλου Motor Oil, Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, o Chief Executive Officer Renewables and Energy Storage and Managing Director of GREGY Interconnector (Copeluzos Group) Γιάννης Καρύδας, η πρώην υφυπουργός Ενέργειας και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Τις συζητήσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι Σπύρος Δημητρέλλης (Capital.gr), Γεωργία Σαδανά (Πρώτο Θέμα), Πένυ Αβραμίδη (iefimerida, Παραπολιτικά).

Πηγή: skai.gr

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