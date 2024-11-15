Ηράκλειο: Στους Καλούς Λιμένες 25 μετανάστες- Τους εντόπισε και μετέφερε σκάφος της Frontex

Στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού βρίσκονται ήδη 25 μετανάστες που εντοπίστηκαν σήμερα στις επτά το πρωί, από σκάφος της Frontex, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Αφού το σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε, τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες από όπου αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για άνδρες που κατά δήλωσή τους, είναι Σύριοι, Αιγύπτιοι και Σουδανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

