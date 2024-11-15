Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Στους Καλούς Λιμένες 25 μετανάστες- Τους εντόπισε και μετέφερε σκάφος της Frontex

Πρόκειται για άνδρες που κατά δήλωσή τους, είναι Σύριοι, Αιγύπτιοι και Σουδανοί.

Ηράκλειο: Στους Καλούς Λιμένες 25 μετανάστες- Τους εντόπισε και μετέφερε σκάφος της Frontex

Στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού βρίσκονται ήδη 25 μετανάστες που εντοπίστηκαν σήμερα στις επτά το πρωί, από σκάφος της Frontex, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Αφού το σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε, τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες από όπου αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για άνδρες που κατά δήλωσή τους, είναι Σύριοι, Αιγύπτιοι και Σουδανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark