Η αστυνομία του Μαυροβούνιου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την ασφαλή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην πόλη Τίβατ, απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε από τη χώρα 87 υπηκόους της Σερβίας. Τα άτομα αυτά, τα οποία έφτασαν στο αεροδρόμιο του Τίβατ με πτήση τσάρτερ από το Βελιγράδι, κρίθηκε ότι αποτελούν «απειλή για την ασφάλεια». Στο ανακοινωθέν της αστυνομίας αναφέρεται ότι «τα επιχειρησιακά δεδομένα και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δείχνουν αναμφισβήτητα ότι πρόκειται για άτομα των οποίων η παρουσία στο έδαφος του Μαυροβουνίου θα αποτελούσε κίνδυνο για την εσωτερική και εθνική ασφάλεια». Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι «έφεραν ναυτικό ασύρματο και συσκευή επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων». Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης και πανό μεγάλων διαστάσεων στο οποίοι αναγράφονταν η φράση: «Η Σερβία νικά». Σημειώνεται ότι το σύνθημα αυτό χρησιμοποιείται από το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς τους τελευταίους μήνες στην αντιπαράθεση με το φοιτητικό κίνημα.

Τα ΜΜΕ στο Μαυροβούνιο υποστηρίζουν ότι η ομάδα των ανδρών που έφτασαν από το Βελιγράδι αποτελούν τους αποκαλούμενους «έμπιστους φρουρούς» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ισχυρίζονται ότι «τα άτομα αυτά έχουν ποινικό μητρώο και συχνά χρησιμοποιούνται για την καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων».

Το ίδιο ισχυρίζονται και τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης (SSP) Μπόρκο Στεφάνοβιτς ζητάει εξηγήσεις θέτοντας το ερώτημα: «Ποιος έστειλε άτομα με ποινικό μητρώο να πάνε ως εμπροσθοφυλακή του Βούτσιτς στο Μαυροβούνιο».

Η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων θα συγκεντρώσει τους ηγέτες 27 κρατών μελών της ΕΕ και έξι χωρών της περιοχής στο Τίβατ.

Τη συμμετοχή του επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτιτς ο οποίος μποϊκοτάρισε την τελευταία σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2025.

Πηγή: skai.gr

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