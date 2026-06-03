Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης και η πρώτη πυροσβεστική έφτασε στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά, ξεκινώντας άμεσα την καταπολέμηση.

Λόγω της μορφολογίας και της έντονης κλίσης του εδάφους, το μέτωπο κινήθηκε γρήγορα προς δύσβατη περιοχή νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, με κίνδυνο εξάπλωσης στον ορεινό όγκο, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψε μεγαλύτερη ανάπτυξη της φωτιάς.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Δείτε βίντεο από ελικόπτερο επιτήρησης:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης και η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη προσβολή.

Κατά τις ίδιες πηγές, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.