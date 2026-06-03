Το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, αναφέρει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο λόγος για τον οποίο η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής αποδίδεται στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο τον Σαΐντ Ατζαρλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της ιρανικής διαπραγματευτικής αποστολής, μετέδωσε ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα εφαρμοστεί μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων φάσεων .

Η πρώτη φάση προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης».

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, όπως ζητήματα που αφορούν το Στενό του Ορμούζ, την άρση αποκλεισμών, την κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η τρίτη φάση αφορά ευρύτερα ζητήματα κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπει τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και τη συμμόρφωση όλων των πλευρών με τους όρους της.

Το πρακτορείο Fars προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

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