Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα 5 νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr - μάρτυρας κλειδί επικοινώνησε με το Ανθρωποκτονιών, που πλέον έχει αναλάβει τις έρευνες, και ζήτησε να μεταβεί αυτοβούλως και να καταθέσει.

Το αίτημα έγινε δεκτό λόγω της σημασίας της κατάθεσης του αν και από εχτές οι έμπειροι αξιωματικοί κάνουν φύλο και φτερό της δικογραφίες και δεν έχουν καλέσει σε κατάθεση κανέναν.

Η κατάθεση αυτή αναμένεται να ρίξει φως στο μυστήριο.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών καλούνται να ρίξουν φως στις σκοτεινές πλευρές της υπόθεσης που έχει συγκλονίζει το πανελλήνιο και να αποφανθούν αν τελικά ο θάνατος των βρεφών οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,η Ειρήνη Μπουρτζούκου - η οποία είναι το κοινό πρόσωπο σε τρεις θανάτους βρεφών - σύντομα θα λάβει κλήση για κατάθεση και τις επόμενες ημέρες θα περάσει το κατώφλι του ανθρωποκτονιών.

Πέραν της Ειρήνης, όμως, κλήση θα πάρουν και όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν προβεί σε καταγγελίες σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.