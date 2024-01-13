Στην εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε σπίτια, εκβίαζε ενώ είχε κάνει και απαγωγή, προχώρησε η αστυνομία συλλαμβάνοντας 7 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν 35 διαρρήξεις που είχε κάνει η οργάνωση η οποία ήταν δομημένη στο πλαίσιο των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του ευρασιατικού οργανωμένου εγκλήματος (κατά τη διεθνή ορολογία « VOR V ZAKONE »)

Κατασχέθηκαν πιστόλι, περίστροφο, πλήθος φυσιγγίων, πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, κλειδιών, κλειδαριών και αφαλών θυρών, ηλεκτρονικές συσκευές, πίνακες ζωγραφικής, θήκες κοσμημάτων, ρολόγια χειρός και τσέπης κ.α.

Από την εγκληματική τους δράση αποκόμισαν πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους σε πλήθος εγκληματικών πράξεων.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες και αποθήκες στην Αττική και στην επαρχία, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις αρπαγών, εκβιασμών και τοκογλυφίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε χθες (12-01-2024), με τη συνδρομή ελεγκτών του Σ.Δ.Ο.Ε., οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, και συνελήφθησαν επτά (7) αλλοδαποί, από τους οποίους έξι (6)μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ένας για συμμετοχή σε αυτήν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα, εκβίαση, αρπαγή, παραβίαση περιοριστικών μέτρων, παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδαπών καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν -13- επιπλέον αλλοδαποί, για 7 από τους οποίους κινήθηκαν οι διαδικασίες διοικητικής απέλασης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από οικίες και αποθήκες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και στην επαρχία. Επίσης, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν σε αρπαγές, εκβιασμούς και τοκογλυφίες.

Η οργάνωση ήταν δομημένη στο πλαίσιο των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Ευρασιατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (κατά τη διεθνή ορολογία « VOR V ZAKONE »).

Οι χρισμένοι με τον συγκεκριμένο τίτλο « VOR V ZAKONE ( Thief in Law )» είναι οι καθοδηγητές των οργανώσεων, εμπνέουν τον σεβασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας και στις αντίστοιχες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα και ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. Υπακούουν στους «νόμους» της εγκληματικής ζωής και έχουν οργανώσει όλες τις δραστηριότητες και επαφές τους γύρω από αυτό. Κύριο χαρακτηριστικό της οργάνωσης είναι η πίστη και η αφοσίωση στην «Ομάδα», η οποία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τα μέλη της έχουν κοινή εθνική βάση.

Στην ιεραρχία εξέχουσα θέση κατέχει ο Αρχηγός, ο οποίος έχει «στεφθεί» VOR , δηλαδή έχει λάβει τίτλο που τον κάνει τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη και συντονιστή της ομάδας. Σε αυτόν υποτάσσονται όλα τα μέλη της ομάδας δίνοντάς του πλήρη αναφορά για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και δείχνοντας συνεχώς την αφοσίωση τους.

Την θέση του αρχηγού “VOR” κατείχε συλληφθείς, ο οποίος λάμβανε ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα της ομάδας τόσο σε επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας, όσο και στο επίπεδο της μετέπειτα διαδικασίας διοχέτευσης των κλοπιμαίων στην αγορά.

Μάλιστα, τα μέλη της ομάδας είχαν τέτοιο επίπεδο σεβασμού αλλά και φόβου προς το πρόσωπό του, που διακατέχονταν από ιδιαίτερη ανησυχία σε περίπτωση που οι πράξεις τους προκαλούσαν τη δυσαρέσκειά του. Η δράση του αρχηγού ωστόσο δεν σταματούσε στις κλοπές, αλλά εκτείνονταν και σε εκβιασμούς σε τρίτους καθώς και στην παροχή προστασίας στα μέλη της ομάδας του.

Στην ιεραρχία ακολουθούσε έτερος συλληφθείς, ο οποίος αν και κατά καιρούς ήταν έγκλειστος σε καταστήματα κράτησης, συνέχιζε τη δράση του παρέχοντας πληροφορίες στα επιχειρησιακά μέλη της ομάδας σχετικά με τους στόχους που θα επέλεγαν. Ο ίδιος είχε συμμετοχή σε τουλάχιστον -18- περιπτώσεις διαρρήξεων, ενώ κατά τον χρόνο παραμονής του στη φυλακή έδινε οδηγίες σε μέλος της οργάνωσης (επίσης συλληφθέντα) για τον τρόπο που θα εισήγαγε ναρκωτικά στο κατάστημα κράτησης, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίωνα αυτής, αποτελώντας ουσιαστικά κακοποιούς επιπέδου δρόμου (streetlevelcriminals), δρώντας καθημερινά για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε και το δίκτυο τοκογλύφων, που δραστηριοποιούνταν στην απόκτηση παράνομων ωφελημάτων. Τον ρόλο αυτό είχε αναλάβει ο έβδομος συλληφθείς, έχοντας συστήσει «γραφείο» δανεισμού χρημάτων, ενώ δεχόταν και κλοπιμαία.

Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση πολλαπλασίαζε τα κέρδη της, διακινώντας πολλά και μικρά χρηματικά ποσά και καταφέρνοντας τη σταδιακή εισροή των παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομία («ξέπλυμα»).

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) στην τέλεση των διαρρήξεων, προέκυψε ότι:

μετέβαιναν αρχικά στη γειτονιά την οποία είχαν επιλέξει, χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά τους αυτοκίνητα, όπου πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις των οικιών – στόχων και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των περιοίκων –ενοίκων,

στάθμευαν τα επιχειρησιακά οχήματα σε κοντινά σημεία και αφού έλεγχαν εάν απουσίαζαν οι ένοικοί από τα διαμερίσματα, προχωρούσαν στη διάρρηξη αυτών,

βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία και μιλούσαν κωδικοποιημένα για την περιοχή στην οποία ήθελαν να δράσουν αλλά και για τα διαμερίσματα, ενώ

τουλάχιστον ένα μέλος επιτηρούσε εξωτερικά (τσιλιαδόροι).

Χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού τους, ήταν η ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους διάφορους τύπους κλειδαριών καθώς κατά τη διάρρηξη δεν άφηναν κανένα εμφανές ίχνος παραβίασης. Παράλληλα, για να μην κινήσουν υποψίες, είχαν αποκτήσει -4- «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία ήταν καταχωρισμένα σε στοιχεία άλλων προσώπων.

Επίσης, ενδεικτικό της σκληρότητάς τους και της ενασχόλησής τους με παράλληλες εγκληματικές πράξεις ήταν ότι τον Οκτώβριο του 2022, το αρχηγικόμε ακόμα ένα μέλος της οργάνωσης, άσκησαν ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση σε ένα τότε μέλος της ομάδας, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί σε αυτοχειρία με τη χρήση υποπολυβόλου, ενώ τα μέλη της ομάδας, δεν δίσταζαν να προβαίνουν σε απειλές, εκβιασμούς, ακόμη και απαγωγές, προκειμένου «να συμμορφώνουν» τρίτα άτομα που δεν συνεργάζονταν μαζί τους και κυρίως, που δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς αυτούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.451- ευρώ,

-4- οχήματα,

πιστόλι, περίστροφο και πιστόλι φωτοβολίδων,

σπρέι πιπεριού,

67,9 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος αλκοολούχων ποτών,

φορητοί υπολογιστές,

πλήθος καμερών, κινητών, καρτών sim,

υποδήματα, γυναικείες τσάντες και ρουχισμός,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και κλειδαριών,

μαχαίρια, σουγιάδες και πλήθος ξιφιδίων,

πίνακες ζωγραφικής,

κουτί με εγχάρακτο το αστέρι «VOR V ZAKONE»,

πλήθος ρολογιών,

πλήθος σκευών,

χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών,

πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημάτων.

Σημειώνεται ότι, από την προανάκριση, προέκυψε ανάμειξη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με επιχείρηση και για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκαν επιπλέον έρευνες, με τη συνδρομή κλιμακίων ελεγκτών του Σ.Δ.Ο.Ε. σε καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από ατζέντες και διακοσμητικά, -1.336- λίτρα ελαιόλαδο, ενώ βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων.

Επίσης, το προαναφερόμενο «γραφείο» στεγαζόταν σε πολυκατοικία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαμερίσματα – δωμάτια, που λειτουργούσαν ως «κοινόβιος» ξενώνας αλλοδαπών υπηκόων αλλά και ως «STUDIO». Στους χώρους αυτούς, εντοπίστηκαν -10- αλλοδαπές γυναίκες.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -35- διαρρήξεις σε οικίες και αποθήκες, μία περίπτωση αρπαγής και δύο περιπτώσεις εκβιασμών, με το παράνομο όφελος που αποκόμισαν να ξεπερνά τις -200.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας αλλά και η προέλευση των κατασχεθέντων αντικειμένων, τα οποία εκτιμάται ότι είναι κλοπιμαία.

