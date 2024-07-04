Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών με την κατηγορία της φωτογράφισης νεαρών λουομένων κοριτσιών χωρίς τη συναίνεσή τους προχώρησαν χθες οι αστυνομικές Αρχές Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας και πληροφορίες του ρεπορτάζ κάποιες εκ των λουομένων αντιλαμβανόμενες τη δράση των δύο ανδρών ενημέρωσαν τηλεφωνικά τις αστυνομικές Αρχές

Άμεσα μετέβησαν στην παραλιακή περιοχή της Αλεξανδρούπολης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας οι οποίοι παρακολουθώντας τη δράση των καταγγελλομένων προσώπων προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Κατά τον έλεγχο του φωτογραφικού εξοπλισμού που έφεραν διαπιστώθηκε η ύπαρξη του σχετικού με τις καταγγελίες φωτογραφικού υλικού, με αποτέλεσμα οι συλληφθέντες να βαρύνονται με την κατηγορία της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά και τις καταγγελίες κάποιων εκ των νεαρών καθώς, όπως φαίνεται, δεν έγινε αντιληπτή η δράση τους από το σύνολο των προσώπων που φωτογράφησαν.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.