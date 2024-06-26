Άσχημο τέλος είχαν οι ολιγοήμερες διακοπές στην Αλεξανδρούπολη για μια οικογένεια από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, την περασμένη Παρασκευή, γυρνώντας από το μπάνιο τους στο σπίτι που μίσθωναν μέσω Airbnb, η καγκελόπορτα υποχώρησε και καταπλάκωσε το 4χρονο κοριτσάκι της οικογένειας στο κεφάλι και στο στήθος, προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικές αλλά και κακώσεις στον πνεύμονα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όπου νοσηλεύεται – ευτυχώς εκτός κινδύνου - στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Οι γονείς ζήτησαν να υπογράψουν ώστε να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψουν στην χώρα τους και να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.





Πηγή: skai.gr

