Το OUR "Final Countdown", ένα ξεχωριστό dance act παρουσίασε, για πρώτη φορά, η ΔΕΗ με το Νίκο Γκάλη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών μπάσκετ απέναντι στην Δομινικανή Δημοκρατία, στο Προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ 2024, στο ΣΕΦ, στις 3 Ιουλίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής μαζί με μία ομάδα 40 καλλιτεχνών και παικτών, στα οποία περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία, πρωταγωνίστησαν, υπό τους ήχους τους τραγουδιού – ύμνου του Ευρωμπάσκετ του 1987, στο περφόρμανς της ΔΕΗ, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Οι θεατές του αγώνα που βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» παρακολούθησαν ένα show με σημαντικά μηνύματα γύρω από την ισότητα και την συμπερίληψη στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο.

Μαζί με το Νίκο Γκάλη, η ηθοποιός Λωξάνδρα Λούκας, πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down που έπαιξε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Λένια Ζαφειροπούλου και ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος Δημήτρης Πακσόγλου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ομάδα – «φαινόμενο» Εν δυνάμει και τον MC Yinka στο μικρόφωνο να δίνει τον ρυθμό με το μοναδικό του flow “Όλοι ίσοι, Όλοι Εδώ …Power Up the Game” και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την συμπερίληψη και την ισότητα.

Ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά το ταλέντο, το πάθος και την ευγενή άμιλλα, προάγοντας παράλληλα την ισότητα και την συμπερίληψη. Τηρώντας τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΔΕΗ σέβεται και αξιοποιεί την διαφορετικότητα, ενσωματώνει στην κουλτούρα της τις αρχές της συμπερίληψης δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Με κεντρικά μηνύματα «Power Up The Game» και «Ατουταλέρ» η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ 2024 στο ΣΕΦ, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στηρίζει ενεργά το μπάσκετ σε όλες τις μορφές του, καθώς και την πορεία της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ ανδρών για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, ως επίσημος χορηγός της.

Το Προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ 2024, μία διοργάνωση παγκοσμίου ενδιαφέροντος φιλοξενείται και πάλι στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια. Με παράλληλες δράσεις εντός και εκτός γηπέδου, οι φίλαθλοι του μπάσκετ και οι θεατές του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ στο ΣΕΦ έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε shooting challenges, καθώς επίσης να συμμετάσχουν σε πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να διεκδικήσουν συλλεκτικά δώρα ΔΕΗ.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου στο ΣΕΦ και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά αντίστοιχο περφόρμανς με τον πρώην διεθνή παίκτη μπάσκετ, Δημήτρη Διαμαντίδη.

Η νικήτρια ομάδα του τουρνουά θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα διεκδικήσει το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

