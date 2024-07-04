Λογαριασμός
Πυρκαγιές από κεραυνούς στα βόρεια της Αττικής - Βίντεο

Πρόκειται για πολλές διάσπαρτες πυρκαγιές και έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

φωτιά

Διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Άνοιξη, Σταμάτα και Μαραθώνα λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε Διόνυσο και Μαραθώνα, ενώ στο Χαλάνδρι φωτιά έχει εκδηλωθεί στο ρέμα Χαλανδρίου κοντά στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

