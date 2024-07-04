Διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Άνοιξη, Σταμάτα και Μαραθώνα λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε Διόνυσο και Μαραθώνα, ενώ στο Χαλάνδρι φωτιά έχει εκδηλωθεί στο ρέμα Χαλανδρίου κοντά στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας σε Διόνυσο, Μαραθώνα και Χαλάνδρι εκδηλώθηκαν διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.