Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για ποιοτική ανάπτυξη των περιοχών της, ανέλαβε τη σημαντική πρωτοβουλία να δημιουργήσει Υδάτινα Πεδία στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Η υλοποίηση της απόφασης θα γίνει μέσω της «Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου Α.Ε.» η οποία υπέγραψε σχετική σύμβαση με την εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια».

Η «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχει αδειοδοτήσει το πρώτο πανελλαδικά Υδάτινο Πεδίο στο Κάνιστρο Κασσάνδρας Χαλκιδικής και έχει ολοκληρώσει τις εγκρίσεις Υδάτινων Πεδίων σε: Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη, Λαύριο, Κίσσαμο Χανίων, Κέα, Ερείκουσα, Οθωνούς και Μαθράκι.

Η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη μέσω των Υδάτινων Πεδίων θα μπορούν να προσφέρουν τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες τους ένα νέο μέσο μεταφοράς, σύγχρονο, ευέλικτο και ασφαλές.

Οι πτήσεις των υδροπλάνων θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο, από κάθε αδειοδοτημένο Υδατοδρόμιο, όσο και από χερσαία αεροδρόμια με την χρήση αμφίβιων υδροπλάνων.

Η ευελιξία και η ταχύτητα του Υδροπλάνου θα επιτρέπει στους τουρίστες να φτάνουν εύκολα και γρήγορα στον τόπο διακοπών τους καθώς και να πραγματοποιούν εκδρομές, με ένα καινοτόμο τρόπο, αυξάνοντας τις επιλογές τους σε επισκεψιμότητα προορισμών.

Ιδιαίτερη αξία έχει η δυνατότητα των Υδροπλάνων να πραγματοποιούν και νοσοκομειακές πτήσεις ενώ η επιχειρησιακή πολυχρηστικότητά τους συμπληρώνεται με πτήσεις φορτίου, ταχυδρομείου, πυρόσβεσης μικρής κλίμακας, κ.λ.π

Ο Πρόεδρος της «Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου Α.Ε.», Νίκος Κοζάρης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Τα Υδάτινα Πεδία σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη θα δημιουργήσουν μια συγκοινωνιακή πύλη εισόδου που θα βοηθήσει κομβικά στην ανάπτυξη του ποιοτικού Τουρισμού αλλά και στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των μόνιμων κατοίκων τους και μάλιστα σε δωδεκάμηνη βάση. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό για τη Σαμοθράκη η οποία δεν διαθέτει χερσαίο αεροδρόμιο και μέσω των Υδροπλάνων θα της δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει αεροπορική σύνδεση με μεγάλα αστικά και περιφερειακά κέντρα όπου λειτουργούν νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, και εμπορικές αγορές. Επίσης με την λειτουργία των Υδάτινων Πεδίων και συνεπακόλουθα των υδροπλάνων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που προβλέπεται να καλυφθούν από ντόπιους κατοίκους με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται για την Περιφέρειά μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της «Ελληνικά Υδατοδρόμια» Τάσος Γκόβας αναφερόμενος στο θέμα δήλωσε: «Η πρωτοβουλία δημιουργίας Υδάτινων Πεδίων σε Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη είναι σημαντική απόφαση καθώς θα αποτελέσει τον «πιλότο» για την δημιουργία βιώσιμου δικτύου Υδάτινων Πεδίων σε στρατηγικά σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. που αποτελούν πόλο έλξης για τους Τουρίστες. Ειδικά για τον τομέα του Τουρισμού θα εξασφαλίζεται, μέσω των Υδάτινων Πεδίων, η απευθείας πρόσβαση σε τουριστικά θέρετρα, σε πανέμορφες αλλά δυσπρόσιτες παραλίες, σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και παραλίμνιες περιοχές, σε αξιοθέατα μέρη για εκδρομές συνέργειας με την κρουαζιέρα, κ.λ.π. Εν κατακλείδι, η επικείμενη λειτουργία Υδάτινων Πεδίων και Υδατοδρομίων θα αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για συγκοινωνιακή ανάπτυξη με έμφαση στην ποιότητα των μετακινήσεων».



